ドラゴンボール愛が炸裂！ 運転中のフランス代表DFが披露、“悟空Tシャツ”姿の真顔ショットに遠藤航も反応「Gokuuuu」
リバプールのフランス代表DFイブライマ・コナテが、思わぬ形で日本のアニメ好きを披露した。
コナテは12月18日、自身のXを更新。車を運転中の様子を収めた写真を公開した。投稿されたショットでは、日本の大人気漫画であるドラゴンボールの主人公・孫悟空をイメージしたオレンジと青の配色が特徴的なTシャツを着用。ハンドルを握り、真顔で前方を見つめる姿が印象的なシュールな１枚だ。
この投稿に反応したのが、同じくリバプールでプレーする日本代表MFの遠藤航だった。遠藤はコメント欄に「Gokuuuu」と炎の絵文字を添えて反応。日本を代表する人気キャラクターにちなみ、チームメイトの趣味を理解した粋な一言で交流を深めた。
コナテは以前から日本の漫画やアニメのファンとして知られており、こうした投稿はファンの間でもおなじみ。世界的クラブの中で生まれる、国境を越えたカルチャー交流が、改めて注目を集めている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】リバプールDFが“悟空姿”でドライブ！
【画像】リバプールDFが“悟空姿”でドライブ！