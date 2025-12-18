川崎の31歳DFが契約満了「とても悔しく辛い気持ち」。早すぎる“さよなら”も感謝を胸に「皆さんは私の選手人生における宝物です」
川崎フロンターレは12月18日、ファンウェルメスケルケン際の契約満了に伴い、来季の契約を更新しないことを発表した。
ファンウェルメスケルケンは、2024年にオランダのNECから川崎に加入。１年目はリーグ戦24試合・１得点を記録、２年目の今季は26試合に出場した。
「2024年から２年間、たくさんの応援とサポートをありがとうございました。 こんなにも早くフロンターレファミリーの皆さんにさよならを伝えなければいけなくなるとは思っていませんでした」
クラブの公式サイトを通じて、31歳のDFは胸の内を明かす。
「多くのタイトル獲得、ACL青覇など、共に成し遂げたかったことばかりで、とても悔しく辛い気持ちです。ですが、この２年間で一緒にプレーさせていただいた本当に素晴らしい選手たち、日々の成長を全力で支えてくれた監督、コーチ、メディカル、スタッフの皆さん、どんな時でもすべてを出し切って応援し続けてくれたサポーターの皆さん、すべての方々に本当に感謝しています。
そして皆さんは私の選手人生における宝物です。 自分の信念でもある至誠を尽くし、選手としてより成長して結果を出していくことだけが皆さんにできる恩返しだと思っているので、どこに行っても今後も応援をよろしくお願いします。
フロンターレファミリーの幸せを願っています。Sai 31」
川崎の公式Xでも退団が伝えられると、SNS上では「２年間ありがとうございました！」「これはショック」「寂しすぎる」「替えの利かない選手でしょ」「悲しくて前が見えない」「予想外過ぎて言葉が見つからない...」「頭の整理が追いつかない」「まだまだ一緒に戦いたかった」「頼りになる存在だった」といった声があがった。
多くの惜別の声が届いた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
