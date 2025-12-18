¡Ö¶»¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤ê¸ÆµÛ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡×¸µ¤¦¤¿¤Î¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó¡¢µßµÞÈÂÁ÷¤Ç¶ÛµÞÆþ±¡¡£¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
²Î¼ê¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÇÐÍ¥¤Î¿ùÅÄ¤¢¤¤Ò¤í¤µ¤ó¤Ï12·î18Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¶ÛµÞÆþ±¡¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢Îå¤Þ¤·¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µ¤¦¤¿¤Î¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó¡¦¿ùÅÄ¤¢¤¤Ò¤í¡¢µßµÞÈÂÁ÷¤Ç¶ÛµÞÆþ±¡
¤Þ¤¿¡ÖÂà±¡¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÆó½µ´Ö¤Ï¤«¤«¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿ùÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÉ¬¤º¤Þ¤¿¸µµ¤¤Ê»Ñ¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ë²ÎÀ¼¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤ª»þ´Ö¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢Á°¸þ¤¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ï¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ì¡¼¡ª¡×¡Ö¤É¤¦¤«¤ªÂç»ö¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¾Ç¤é¤º¤·¤Ã¤«¤êÍÜÀ¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª¡×¡Ö¤Þ¤¿ÁÇÅ¨¤Ê²ÎÀ¼¤òÄ°¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡ÖµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¶ÛµÞÆþ±¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¿ùÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Êó¹ð¤Ç¤¹¡£¿ùÅÄ¤¢¤¤Ò¤í¡¢12·î15Æü¿¼ÌëÌ¤ÌÀ¤ËÉÂ±¡¤ËµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¶ÛµÞÆþ±¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÉÂÌ¾¤Ï¤¦¤Ã·ìÀ¿´ÉÔÁ´¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Å»ö¸å¤ËÆ°Ø©¤¬¤·¤¿¤é¤·¤¯¡Ö¤½¤ÎÌë¤«¤é¶»¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤ê¸ÆµÛ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ùÅÄ¤¢¤¤Ò¤í¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¿ùÅÄ¤µ¤ó¤Ï1965Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î60ºÐ¡£1999Ç¯¡Á2003Ç¯¡Ø¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡Ù¡Ê¸½NHK E¥Æ¥ì¡Ë¤Ë¤Æ9ÂåÌÜ¡Ö¤¦¤¿¤Î¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó¡×¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢²Î¼ê¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
