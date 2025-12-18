広島県教育委員会が、県立高校22校を9校に再編する方向で検討していることがわかりました。



県教委は、2033年度までに「1学年4学級」を下回ることが見込まれる中山間地域を除く県立高校の再編を検討しています。

複数の関係者によると、県教委が広島市や呉市、尾道市などの22校を9校に再編することで検討を進めていることが分かりました。

授業料の無償化に伴い、都市部の私立高校に生徒が流れることも予想され、学校を再編し、教育環境を充実させる狙いがあります。

具体的な計画案は来年1月に示される予定です。

県立高校の再編について教育行政に詳しい専門家は。





■広島大学大学院 人間社会科学研究科 滝沢 潤 教授「高校教育の充実、あるいは公立高校が果たすべき役割、探究的な学びの充実とか、地域課題に取り組むような人材をまさに地域で育てていくというようなことから考えた時に、慎重にされるべきですし、むしろ逆にそういう高校を実現できる、それをするための再編といいますかね、こういうものが展望されていかないと数合わせということになってしまうと非常に誰にとってもメリットが少ないというか、そういう風に思います」【2025年12月18日放送】