¡ÖÌµ°õ¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤¬¥ì¥Ù¥ë¹â¤Ã¡ª¡×¡ÚÌµ°õÎÉÉÊ¡Û¿·¾¦ÉÊ¡ÖÀ¸ÌÍ¤ò½ÏÀ®´¥Áç¤µ¤»¤¿¥é¡¼¥á¥ó¡×3ÉÊ¤ò¼Â¿©¥ê¥Ý
¥³¥¹¥ÑÈ´·²¤Î¿©ÉÊ¤¬ËÉÙ¤Ë¤½¤í¤¦¡ÖÌµ°õÎÉÉÊ¡×¡£º£²ó¤Ï¿·È¯Çä¤Î¡ÖÀ¸ÌÍ¤ò½ÏÀ®´¥Áç¤µ¤»¤¿¥é¡¼¥á¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥ºÁ´3ÉÊ¤ò¥Õ¡¼¥É¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÉ®¼Ô¤¬¼Â¿©¥ê¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡ª ¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÎäÅà¤Ê¤Î¤Ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¹â¤Ã¡ª Ìµ°õÎÉÉÊ¤ÎÎäÅà¼÷»Ê
1. ¡ÖÀ¸ÌÍ¤ò½ÏÀ®´¥Áç¤µ¤»¤¿¥é¡¼¥á¥ó ¼Ñ´³¤··Ü¤·¤ª¡×390±ß
ºÇ½é¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÀ¸ÌÍ¤ò½ÏÀ®´¥Áç¤µ¤»¤¿¥é¡¼¥á¥ó ¼Ñ´³¤··Ü¤·¤ª¡×390±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¼Ñ´³¤·¤Î¤¦¤Þ¤ß¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤¤«¤»¤¿¥¹¡¼¥×¤Ë¡¢¥Ï¥â¤Î¥¢¥é¤«¤éºî¤ëµû¾ß¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¼Ñ´³¤··Ü¤·¤ª¡×Ì£¤Ç¤¹¡£
ÂÞ¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢1¿ÍÁ°¤ÎÌÍ¤È¥é¡¼¥á¥ó¥¹¡¼¥×¤¬2¥»¥Ã¥ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºî¤êÊý¤Ï¡¢Æé¤Ë¿å450ml¤òÆþ¤ì¤ÆÊ¨¤«¤·¡¢Ê¨Æ¤·¤¿¤éÌÍ¤ò²Ã¤¨¤ÆÃæ²Ð¤ÇÌó4Ê¬30ÉÃ¤æ¤Ç¤Þ¤¹¡£ÌÍ¤¬¤æ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿¤é²Ð¤ò»ß¤á¡¢¥é¡¼¥á¥ó¥¹¡¼¥×¤ò²Ã¤¨¤Æ·Ú¤¯º®¤¼¡¢¤É¤ó¤Ö¤ê¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤ì¤Ð´°À®¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¶ñºà¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢É®¼Ô¤Ï¤æ¤ÇÍñ¤È¾®¥Í¥®¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÌÍ¤ò¤Ò¤È¸ý¿©¤Ù¤ë¤È¡È¤â¤Á¤Ã¡É¤È¤·¤Æ¤¤¤ÆÄø¤è¤¤¥³¥·¤¬¤¢¤ê¡¢³Î¤«¤ËÀ¸ÌÍ¤Î¤è¤¦¤Ê¿©´¶¤Ç¤¹¡£
¼Ñ´³¤·¤ÎÉ÷Ì£¤¬¤Û¤ó¤Î¤ê¤È¹¤¬¤ë¡¢¸åÌ£¤Î¤¤¤¤¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿·Ü¤·¤ªÌ£¤Î¥¹¡¼¥×¤Ï¡¢¾åÉÊ¤Ç±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
2. ¡ÖÀ¸ÌÍ¤ò½ÏÀ®´¥Áç¤µ¤»¤¿¥é¡¼¥á¥ó µû²ð¹áÌ£¤ß¤½¡×390±ß
Â³¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÀ¸ÌÍ¤ò½ÏÀ®´¥Áç¤µ¤»¤¿¥é¡¼¥á¥ó µû²ð¹áÌ£¤ß¤½¡×390±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
ÊÆ¤ß¤½¡ÊÀÖ¡¦Çò¡Ë2¼ï¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¥¹¡¼¥×¤Ë¹áÌ£ÌîºÚ¤ò¥í¡¼¥¹¥È¤·¤¿¥ª¥¤¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¡¢±£¤·Ì£¤Ë¥«¥ë¥À¥â¥ó¤ò¤¤«¤»¤¿¡Öµû²ð¹áÌ£¤ß¤½¡×Ì£¤Ç¤¹¡£
ÂÞ¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢1¿ÍÁ°¤ÎÌÍ¤È¥é¡¼¥á¥ó¥¹¡¼¥×¤¬2¥»¥Ã¥ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÍ¤Ï¡¢Àè¤Û¤É¾Ò²ð¤·¤¿¡Ö¼Ñ´³¤··Ü¤·¤ª¡×Ì£¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¡£
ºî¤êÊý¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢Æé¤Ë¿å450ml¤òÆþ¤ì¤ÆÊ¨Æ¤·¤¿¤é¡¢ÌÍ¤ò²Ã¤¨¤ÆÌó4Ê¬30ÉÃ¤æ¤Ç¤Þ¤¹¡£²Ð¤ò»ß¤á¤Æ¥é¡¼¥á¥ó¥¹¡¼¥×¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢´°À®¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤È¸ý¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¤ß¤½¤Î¥³¥¯¤Ëµû²ð¤Î¤À¤·¤Î¤¦¤Þ¤ß¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤ªÅ¹¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¡ª Ç»¸ü¤Ê¤ß¤½¥¹¡¼¥×¤¬¥³¥·¤Î¤¢¤ëÌÍ¤Ë¤è¤¯Íí¤ß¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë´°¿©¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
É®¼Ô¤Ï¤æ¤ÇÍñ¤È¾®¥Í¥®¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¡¼¥ó¤ä¤Ò¤Æù¤ò²Ã¤¨¤Æ¤âÁêÀÈ´·²¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥Ù¥Ä¤ä¥Ë¥ó¥¸¥ó¤Ê¤É¤ÎÌîºÚ¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
3. ¡ÖÀ¸ÌÍ¤ò½ÏÀ®´¥Áç¤µ¤»¤¿¥é¡¼¥á¥ó µû²ð¤·¤ç¤¦¤æ¡×390±ß
ºÇ¸å¤Ë¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÀ¸ÌÍ¤ò½ÏÀ®´¥Áç¤µ¤»¤¿¥é¡¼¥á¥ó µû²ð¤·¤ç¤¦¤æ¡×390±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£½¡ÅÄ³ïÀá¤Èº«ÉÛ¤Î¤¦¤Þ¤ß¤ò¤¤«¤»¤¿¤·¤ç¤¦¤æ¥¹¡¼¥×¤Ë¡¢·Ü»é¤È¼Ñ´³¤·É÷Ì£¤ÎÌý¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¹á¤ê¤è¤¯»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡Öµû²ð¤·¤ç¤¦¤æ¡×Ì£¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤â1¿ÍÁ°Ê¬¤ÎÌÍ¤È¥é¡¼¥á¥ó¥¹¡¼¥×¤¬2¥»¥Ã¥ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌÍ¤âºî¤êÊý¤â¡¢Àè¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿2ÉÊ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£
¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¤â¤Á¤â¤Á¤È¤·¤¿ºÙÌÍ¤Ë¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¤·¤¿¤·¤ç¤¦¤æ¤ÎÉ÷Ì£¤¬Íí¤ó¤ÇÈþÌ£¡ª µû²ð¤ÎÉ÷Ì£¤Ï¤Û¤ó¤Î¤ê¤È´¶¤¸¤ëÄøÅÙ¤Ç¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¤Î¹á¤ê¹â¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥¯¥»¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
Ä´Íý¤ÎºÝ¤Ï¡¢²ÃÇ®Ãæ¤Ë¿åÊ¬¤¬¤ä¤ä¾øÈ¯¤·¤Æ¥¹¡¼¥×¤¬¾¯¤Ê¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¿å¤Ïµ¬Äê¤Î450ml¤è¤ê¾¯¤·Â¿¤á¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ÏÁ´¤Æ¡ÖÌµ°õÎÉÉÊ¡×¤Î¿·¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¼¤ÒÅ¹ÊÞ¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Îºß¸Ë¾õ¶·¤ÏÆü¡¹ÊÑÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¾Ò²ð¤·¤¿¾¦ÉÊ¤¬¡Öºß¸Ë¤Ê¤·¡×¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤
¢§»Ô²¬ ºÌ¹á¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥°¥ë¥á¾ðÊó¤òÃæ¿´¤ËWeb¥á¥Ç¥£¥¢¡¢»¨»ï¤Ê¤É¤Ç¼¹É®¤¹¤ëËµ¤é¡¢¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¤äMC¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¡ÖÏÃ¤»¤ë¥Õ¡¼¥É¥é¥¤¥¿¡¼¡×¡£¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ï·ç¤«¤µ¤º¡¢Ç¯´Ö500°Ê¾å¤Î¿·¾¦ÉÊ¤ò»î¿©¡£All About ¥°¥ë¥á¥¬¥¤¥É¡£
(Ê¸:»Ô²¬ ºÌ¹á¡Ê¥Õ¡¼¥É¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë)