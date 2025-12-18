まだまだ終わりの見えないドーナツブーム。餃子専門店の大阪王将が新たにドーナツ業界へ参入します。

新食感の生ドーナツで行列が絶えない「I'm donut?」や、アメリカから有名ドーナツ店が日本に初進出したりと、ドーナツブームが続くなか…

餃子で有名なあの「大阪王将」がドーナツ業界に進出！生地に使われているのは餃子の皮。その名も『ぎょーナツ』！

「シュガー味」や「チョコレート味」など5つの味から選べるのですが、なかでもひと際変わった味付けが…、中華ならではの「餃子味」です。

大阪王将 直営店事業部 乾亮太ゼネラルマネージャー

「大阪王将らしい面白い味というところを研究しまして、『やっぱり餃子でしょ』というところで餃子味を作りました」

攻めに攻めた『ぎょーナツ』！その味は？

「ニンニクが効いていて、ちゃんと餃子の味がします。甘さが控え目なので、スナック感覚でサクサク食べられますね」

お客さん

「とまらない。あんまりパサつきがなくて食べやすい、おいしい」

「ベリーグッド」

ドーナツブームはまだまだ終わりが見えません！