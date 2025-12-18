俳優の杉浦太陽（44）が18日、自身のYouTubeチャンネルを更新。妻でタレントの辻希美（38）との関係について語った。

杉浦は、以前辻のYouTubeで、辻と長女でインフルエンサーの希空が夫婦のLINEのやり取りを取り上げ、「パパが情熱的でママがドライ的なことを」話していたことについて触れた。希空は、杉浦から辻に「愛してる」「チュチュチュ」などのワードが良く送られてくるが、辻はドライに返しているとし「ママは既読無視しているけど、送り続けているメンタル」などと語っていた。

杉浦は自身のスマートフォンでLINEの過去の投稿を検索。「ちゅちゅ」は2020年から使用していないが、「チュチュチュ」に関しては「18件。一方通行です」と明かし、辻からの「チュチュチュ」返しの最後は2018年と判明。「全然気づいてへんかったわ。自己満なんかな。違う違う違う違う…」と言い「俺電話してるから。電話で言ってます。大丈夫です。大丈夫だと思います。俺が、電話でノンがそれを言うまで切らないっていうルールも決めてるんで。文章に残ってなくてもいいんです。僕の記憶に残っていれば…ちょっと言ってて寂しくなってきた」とつぶやいた。

また、杉浦は「ノンは自分から感情を見せるタイプじゃないから」とし交際当初は辻が積極的だったが、親になってからは杉浦が「けん引して」いるという。

「それくらいがバランスいいねん。多分。ずっと追っかけられて、付き合って。そこから結婚したけど、家族が増えて子供が増えたら、旦那さんが奥さんを追いかけるくらいがちょうどいいのよ。奥さんは子供で忙しいしね。俺も子供で忙しいけど、そんな中でもやっぱそういう行動を起こさないと。やっぱりさ、パパとママに100%振り切っちゃいけないんだよ。たまにそういうワンクッションを」と語り辻が、第5子を妊娠中だった2025年は「めっちゃデートした」と明かした。