年末の大掃除シーズンが近づくいま、活気を帯びている買取専門店。家に眠っている意外なものが高値で売れるかもしれません。

東京・銀座にある買取専門店。やってきたのは、60代の男性です。

査定員

「売却していただく品物を拝見します」

60代

「1点だけなんですけど…」

そう言って袋から取り出したのは、1枚の金貨。表面には鳩、裏面には菊の模様が書かれたこちら、実は…

『買取大吉』査定員 岸田陸空さん

「昭和天皇が60周年在位された記念に出た10万円の金貨です」

40年ほど前に発行された記念硬貨！亡くなった母から受け継いだものだといいます。

60代

「金がだいぶ上がっているというのはずっとニュース等でも知っていたので、売り時かなと」

果たして！

査定員

「本日のお買い取り金額、こちらの金額で…」

10万円の金貨に42万5000円の値がつきました！

こちらの買取専門店、この1年で最も多く持ち込まれたのは貴金属で、およそ19万3000件でした。

その背景にあるのは、金相場の上昇です。1グラムあたりの小売価格はこの1年でぐんぐんと上昇！およそ1.6倍に！

ですが、それ以上に上昇率が高かったのが、「銀」です。1年間で小売価格は、なんと2.2倍に！持ち込みも増えているようで、実はこんな身近なところにも…

『買取大吉』査定員 岸田陸空さん

「大掃除で整理されて出てきた食器類、皿とか箸、スプーンなど持ち込みも非常に増えている」

こちらの20代の男性。

20代

「大掃除を早めにやっちゃおうと…」

すると、家の中から思いがけないものが！

査定員

「随分と色々な…すごいですね！」

大量の銀貨です！その数、およそ130枚！

20代

「祖父とかがそういう硬貨を集めるの好きで」

他にもブランド物のバッグや時計なども売りに出して、その希望金額は？

20代

「まあ4万円いけば、万々歳かな」

ちょっと控えめな気もしますが…気になるその結果は？

査定員

「今回お持ちいただいた品物全て合計して…」

20代

「ええ〜！」

査定員

「こちらの金額でお買い取りさせていただけたらと」

32万2000円！希望金額のなんと8倍です！100円銀貨は1枚520円、1000円銀貨は4200円ほどでの買い取りとなりました。

20代

「ちょっと良いところ泊まって、ちょっと良い物食べても、まだお釣りあるくらいですよね。家族にルンルンで報告します」

この年末、あなたも家に眠っているかもしれないお宝を探してみてはいかがでしょうか？