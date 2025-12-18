Koki,¹õ¥³¡¼¥Ç¤â¥Û¥ê¥Ç¡¼°Õ¼±¡¢¶äºÂ¤Ï¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤óÁá¤¯¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥ó¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¾ì½ê¡×
¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤ÎKoki,¡Ê22¡Ë¤¬18Æü¡¢Åìµþ¡¦¶äºÂ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥³¡¼¥Á¡¡¶äºÂ¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÍè¾ì¤·¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÅß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤â¶á¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Û¥ê¥Ç¡¼¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ç¥·¥Ã¥¯¤Ë¤Þ¤È¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¹¥«¡¼¥È¤Ë¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥°¤â¥Û¥ê¥Ç¡¼¤é¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬¤¹¤Æ¤¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æµ¤Ê¬¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£¶äºÂ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤â¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤óÁá¤¯¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥ó¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¾ì½ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤È¤«¡¢¿Í¤È°ã¤¦¤³¤È¤ò¶²¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ø¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤ë¤³¤È¡Ù¤Ø¤ÎÍ¦µ¤¤ò¤â¤Ã¤ÆÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£