¡ÖFFXIV¡×½é¤Î¾ïÀß¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖFINAL FANTASY XIV GOODS SHOP AKIHABARA¡×¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¼Ì¿¿¤Ç¾Ò²ð¡ª
¡¡¥¿¥¤¥Èー¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーXIV¡×¥°¥Ã¥º¤ËÆÃ²½¤·¤¿½é¤Î¾ïÀßÅ¹¤È¤Ê¤ë¡ÖFINAL FANTASY XIV GOODS SHOP AKIHABARA¡×¤ò12·î19Æü¡¢JR½©ÍÕ¸¶±ØÂ¦¤Î½©ÍÕ¸¶Åì⻄¼«Í³ÄÌÏ©¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¡£12·î18Æü¤Ë¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¤ÎÆâÍ÷²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥°¥Ã¥º¤äÅ¹Æâ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥Õ¥©¥È¥ì¥Ýー¥È¤¹¤ë¡£
¡¡¥°¥ê¥À¥Ë¥¢¤Î¥Þー¥±¥Ã¥È¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿Å¹Æâ¤Ë¤Ï¡¢Àè¹ÔÈÎÇä¥°¥Ã¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¡ÖFFXIV¡×¥°¥Ã¥º¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÌÜ¶Ì¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¿·È¯Çä¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーXIV ¥¹¥¿ー¥é¥¤¥È¡¦¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¡×¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーXIV ¥¹¥¿ー¥é¥¤¥È¡¦¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥«¥Ðー¡×¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーXIV¡§²«¶â¤Î¥ì¥¬¥·ー ¥²ー¥ß¥ó¥°¥Þ¥¦¥¹¥Ñ¥Ã¥É¡×¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーXIV ¥ß¥Ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó Vol.2¡×¤Î4¾¦ÉÊ¡£¤³¤ì¤é¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢1¿ÍÅö¤¿¤ê¤ÎÈÎÇä¸Ä¿ô¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢³Æ¼ï²»³ÚCD¤ä¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¢¥ー¥Û¥ë¥Àー¤ä¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ê¤É¤³¤ì¤Þ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥°¥Ã¥º¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡ÖLOGOS¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥×¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¾ÜºÙ¤ÏEXBAR TOKYO plus ½©ÍÕ¸¶¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç¹ðÃÎ¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢12·î19Æü10»þ¤Î¥ªー¥×¥ó»þ¤Ë¤Ïº®»¨¤·¤¿¾ì¹çÆþ¾ìÀ°Íý·ô¤¬ÇÛÉÕ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥°¥Ã¥º¤¬Íß¤·¤¤Êý¤ÏÁá¤á¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤ÀÊý¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¡£¡ÚÅ¹Æâ¤ÎÍÍ»Ò¡Û
¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤È¥ì¥È¥í¥²ー¥à¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ÖEXBAR TOKYO plus ½©ÍÕ¸¶¡×¤ÎÅ¹Æâ¤ËÊ»Àß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¥°¥ê¥À¥Ë¥¢¤Î¥Þー¥±¥Ã¥È¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¡¢¥°¥ê¥À¥Ë¥¢¤Î¹ñ´ú¤ä¿¢Êª¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÀè¹ÔÈÎÇä¥¢¥¤¥Æ¥à¡Û
¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¿¤Á
º£Ç¯¤Î¡ÖÀ±çêº×¡×¤Ç¥²ー¥àÆâ¤Ç¤â¥¨¥âー¥È¤ä²È¶ñ¤È¤·¤ÆÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¥¹¥¿ー¥é¥¤¥È¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤Î¥°¥ê¥À¥Ë¥¢¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤¬¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーXIV ¥¹¥¿ー¥é¥¤¥È¡¦¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¡×¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì
¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤ÈÆ±¤¸¥¤¥é¥¹¥È¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーXIV ¥¹¥¿ー¥é¥¤¥È¡¦¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥«¥Ðー¡×
¡Ö²«¶â¤Î¥ì¥¬¥·ー¡×¤Î¥¸¥ç¥ÖÀìÍÑÁõÈ÷¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーXIV: ²«¶â¤Î¥ì¥¬¥·ー ¥²ー¥ß¥ó¥°¥Þ¥¦¥¹¥Ñ¥Ã¥É¡×
ÂæºÂ¤Ê¤·¤Ç¼«Î©¤¹¤ë¥À¥¤¥«¥Ã¥È¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯Âè2ÃÆ¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーXIV ¥ß¥Ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó Vol.2¡×
¥êー¥ó¡¢¥¨¥á¥È¥»¥ë¥¯¡¢¥Ò¥å¥È¥í¥À¥¨¥¦¥¹¡¢¥æ¥¦¥®¥ê
¥Ñ¥Ñ¥ê¥â¡¢¥¤¥À
¥Ò¥¨¥ó
¥¨¥¹¥Æ¥£¥Ë¥¢¥ó¤È¥â¥í¥³¥·ÍÍ
¥ô¥§ー¥Í¥¹¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡Û ¡ÚEXBAR TOKYO plus ½©ÍÕ¸¶¡Û
(c)SQUARE ENIX
IMAGE ILLUSTRATION (c)YOSHITAKA AMANO