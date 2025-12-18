8K 360¡ë¥«¥á¥éÅëºÜ¥É¥í¡¼¥ó¡ÖAntigravity A1¡×¤¬¹ñÆâÈ¯Çä¤òÈ¯É½
Antigravity¤Ï12·î18Æü¡¢À¤³¦½é¤Î8K 360¡ë¥«¥á¥é¤òÅëºÜ¤·¤¿Á´·Ê»£±ÆÍÑ¥É¥í¡¼¥ó¡ÖAntigravity A1¡×¤ÎÆüËÜ¤Ç¤ÎÈ¯Çä¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥å¥¢¥ë¥ì¥ó¥º¤Ç360¡ëÁ´·Ê¤ò»£±Æ
µ¡ÂÎ¤Î¾å²¼¤Ë1/1.28¥¤¥ó¥Á¥¤¥á¡¼¥¸¥»¥ó¥µ¡¼ÆâÂ¢¤Î5.2K¥«¥á¥é¤òÅëºÜ¡£8K30fps¤Þ¤¿¤Ï5.2K60fps¡¢4K100fps¤Î360¡ëÆ°²è¤ò»£±Æ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Èô¹Ô»þ¤Ë¥¸¥ó¥Ð¥ë¤ÎÄ´À°¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤ºÈô¤Ð¤·¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ç¹½¿Þ¤ò·è¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼¤¬¼Â¸½¡£360¡ëÆ°²è¤«¤é»ëÅÀ¤ò¼«Í³¤ËÁªÂò¤·¤Æ¡¢¥·¥Í¥ÞÉ÷¥Ñ¥ó¡¢¾®ÏÇÀ±¡¢Èï¼ÌÂÎÄÉ½¾¤Ê¤É¸å¤«¤é2DÆ°²è¤Î±é½Ð¤òÀßÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
360¡ëÆ°²è¤Ï¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¡ÖAntigravity¡×¡¢¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡ÖAntigravity Studio¡×¤ÇÊÔ½¸¤¬²ÄÇ½¡£¥Ç¡¼¥¿¤Î¹âÂ®Å¾Á÷¡¢¼«Æ°¥ê¥Õ¥ì¡¼¥ß¥ó¥°¡¢¥«¥é¡¼ÊäÀµ¡¢¼«Æ°ÊÔ½¸¥Ä¡¼¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿µ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢SNSÍÑ¤Î¥¯¥ê¥Ã¥×¤ä¥×¥íÉÊ¼Á¤Î½ñ¤½Ð¤·¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥¤¥È¥ë¡¼¥È¤òÀß·×¡¢ÊÝÂ¸¤·¤Æ¼«Æ°¼Â¹Ô¤¹¤ë¡Ö¥¹¥«¥¤¥Ñ¥¹¡×¡¢¥ª¡¼¥Ó¥Ã¥È¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¡¢¥³¥á¥Ã¥È¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£»¨¤ÊÈô¹ÔÁàºî¤¬¥ï¥ó¥¿¥Ã¥×¤Ç¤Ç¤¤ë¡Ö¥¹¥«¥¤¡¦¥¸¡¼¥Ë¡¼¡×¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò¾ï¤ËÃæ±û¤ËÊÝ¤Ä¹âÀºÅÙ¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¤Î¡Ö¥Ç¥£¡¼¥×¥È¥é¥Ã¥¯¡×¡¢¥É¥é¥´¥ó¤È°ì½ï¤ËÈô¹Ô¤Ç¤¤ëË×Æþ´¶¤Î¤¢¤ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ì¥¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¤ÊÈô¹ÔÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë½¼¼Â¤·¤¿µ¡Ç½¤Ë¤âÃíÌÜ¡£
É¸½à¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÁõÃå»þ¤ÎËÜÂÎ½ÅÎÌ¤Ï249g¡£ºÇÂç24Ê¬¤ÎÈô¹Ô¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆºÇÂç39Ê¬¤Þ¤ÇÈô¹Ô¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ËÜÂÎ¤Ï¥¢¡¼¥à¤ò¾ö¤ó¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¼ýÇ¼¤ä»ý¤Á±¿¤Ó¤¬²ÄÇ½¡£
Ä¾´¶Åª¤ËÁàºî¤Ç¤¤ë¥°¥ê¥Ã¥×¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤È¥´¡¼¥°¥ë
ÆÈ¼«¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤È¥´¡¼¥°¥ë¤¬ÉÕÂ°¡£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯·¿¤Î¡Ö¥°¥ê¥Ã¥×¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¡×¤Ï¡¢¼ê¤ÎÆ°¤¤òÀµ³Î¤ÊÈô¹ÔÊý¸þ¤ËÊÑ´¹¤·¡¢¥È¥ê¥¬¡¼Áàºî¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¼«ºß¤ËÁà½Ä¤¬²ÄÇ½¡£
¡ÖVision¥´¡¼¥°¥ë¡×¤Ï¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤ÎÆ¬¤ÎÆ°¤¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÈ¿±Ç¤·¤Æ¡¢Èô¹Ô»þ¤Ë360¡ë¤ÎÁ´·Ê¤òË×Æþ´¶¤Î¤¢¤ë±ÇÁü¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÂ¾¡¢¥´¡¼¥°¥ë³°Â¦¤Î¥ì¥ó¥º¤¬¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èô¹ÔÃæ¤Î±ÇÁü¤ò¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È°Ê³°¤Î¿Í¤È¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¶¦Í¤Ç¤¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Êµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èô¹Ô¸å¤ËÆ°²è¤òµÏ¿¤·¤¿SD¥«¡¼¥É¤òÁÞÆþ¤·¤Æ¡¢Èô¹ÔÃæ¤Î±ÇÁü¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤È¤·¤Æ¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¡£
É¸½àÈÇ¤¬20Ëü9000±ß¤«¤é
Antigravity A1¤Ï¡¢12·î18Æü¤«¤éAntigravity¸ø¼°¥¹¥È¥¢¤ÈÇ§Äê¥¹¥È¥¢¤«¤éÈÎÇä¤ò³«»Ï¡£É¸½àÈÇ¤Î²Á³Ê¤Ï20Ëü9000±ß¡¢¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¥¥Ã¥È¤¬24Ëü9000±ß¡¢¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£26Ëü3900±ß¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¥Ã¥È¤ËA1¥É¥í¡¼¥ó¡¢Vision¥´¡¼¥°¥ë¡¢¥°¥ê¥Ã¥×¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Î¥¿¥¤¥×¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ä¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¹½À®¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯1·î3Æü24»þ¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢2500±ßÁêÅö¤Î1Ç¯´Ö¤Î¡ÖAntigravity Care¡×¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÌµÎÁ¤ÇÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
Antigravity¤Ï¡¢Insta360¤ÈÊ£¿ô¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¤¬¥¤¥ó¥¥å¥Ù¡¼¥È¤¹¤ë¥³¥ó¥·¥å¡¼¥Þ¡¼¸þ¤±¥É¥í¡¼¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡£Ã¯¤â¤¬´ÊÃ±¤ËÈô¤Ð¤»¤ë¡¢Ë×Æþ´¶¤ÈÁÏÂ¤À¤òÈ÷¤¨¤¿360¡ë¥É¥í¡¼¥ó¤ò³«È¯¤·¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤ÎÀ¤³¦¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë¡¢É½¸½Ë¤«¤Ë¡¢³Ú¤·¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£