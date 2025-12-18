KNB 武道キャスター）スタジオには気象予報士の平島さんです。

気象予報士 平島）こんばんは。



武道）線状降水帯のような局地的な豪雨を制御して、災害を減らそうという試みが、富山湾で行われるそうですね。

平島）そうなんです。これは世界で初めての取り組みです。来月、富山湾で行われる実証実験に向けて、準備が進んでいます。



平島）実験は、千葉大学や富山大学などの研究グループが行うもので、きょうは、入善町で、準備が進められていました。





◆富山大学都市デザイン学部 濱田篤 准教授「けっこう挑戦ですよね。雨を制御するという、ある意味、攻めの技術ですね。本当の野外での実証実験は行われたことがなくて我々が本当に世界で初めてなので」



武道）どのように雨を制御しようとしているのでしょうか。

平島）飛行機で雲の上からドライアイスをまくという取り組みです。



平島）ドライアイスを雲の中に散布すると、雲を発達させ、人工的に雨を降らせます。いわば「雲に種をまく」、この技術を「シーディング」といいます。線状降水帯を発生させる積乱雲は、主に海上から陸地へ移動します。実験では、積乱雲が海上から陸地に近づくまでに勢いを弱めることができるか検証します。



そして、もうひとつが、雲を発達させることで横へ広がらせ、雨の降る範囲を広く分散させるという方法です。これにより、雨が局地的に降るのを防ぎ、災害を減らせる可能性があります。

世界初の実験 なぜ富山湾で？

武道）でも、なぜ冬の富山湾で実験するんでしょうか。

平島）それは、冬の雪雲が、夏の積乱雲と似ているからです。富山では冬でも雲が発達しやすく、この雪雲を詳しく観測することで、夏の積乱雲の研究につながると考えられています。また、実験が行われる入善沖では南西の風が吹くことが多く、雪雲が海上へ抜けやすいため、生活圏への影響がほとんどない好条件も理由の1つです。



◆富山大学都市デザイン学部 濱田篤 准教授

「地球温暖化が進んでいって激しい雨が増えていることは事実であって、そういったときに雨に対して我々が身を守る、社会を守る手段の一つとして豪雨の制御を我々は目指している」



平島）この研究は、自然のメカニズムを理解して、豪雨災害を減らそうという取り組みです。実験は来月、気象条件を見ながら、4日程度行われる予定です。