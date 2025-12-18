ココリコ田中、地元の大阪大学を盛り上げる 豊中愛たっぷりトーク
お笑いコンビ・ココリコの田中直樹が、11月29日に大阪府豊中市の大阪大学会館で行われた『まちなかMUSIC＆ART DAY』に参加した。
【イベント写真多数】音楽あふれる空間… 豊中出身のココリコ田中も大満足
大阪文化資源魅力向上事業の一環で、音楽あふれるまち・豊中市が開催する「とよなか音楽月間2025」とコラボレーションしたイベント。大阪大学・豊中キャンパス内にある大阪大学会館は、昭和3（1928）年に建てられ、国の登録有形文化財に登録されている。
ココリコ・田中は豊中市出身で、20歳まで住んでおり、地元愛たっぷりなトークを織り交ぜ、イベントのナビゲーターなどを務めた。
「まちなかMUSIC＆ART DAY〜大阪大学会館でいのちをテーマに響き合うハーモニーを楽しもう〜 まちなかクラシック特別企画」では、「1万人の第九EXPO2025」でも注目を集めたソプラノ・高野百合絵と、日本アカデミー賞音楽賞優秀賞を3度受賞した作曲家／ピアニストの富貴晴美による、1日限りの特別演奏会が実現。
「まちなかMUSIC＆ART DAY〜大阪大学会館でいのちをテーマに音とアートの共演を楽しもう〜」では、日本センチュリー交響楽団の金管五重奏の演奏に合わせて、アーティストがライブペンディングで魅了。田中は「一体どうなるんでしょう！これは実験的なイベントになりそうですね」と熱心に見守った。
