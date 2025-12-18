¡ÚÁ´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û¥Ú¥¢¡È¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡É¡Ö³Ú¤·¤¯¤ª½Ë¤¤¡×¡¡»°±ºÍþÍè¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë·ëÂ«¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎÁ´ÆüËÜ½Ð¾ì¤Ø
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÎÁ°ÆüÎý½¬¤¬18Æü¡¢Åìµþ¡¦Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£20Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥Ú¥¢¤Çºòµ¨À¤³¦Áª¼ê¸¢Í¥¾¡¤Î¡È¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡É¤³¤È»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ï¸ø¼°Îý½¬¤Ë¤Ï»²²Ã¤»¤º¡¢³«²ñ¼°¤Ë¤À¤±½ÐÀÊ¡£ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë¤â±þ¤¸¤¿¡£
¡¡Ì¾¸Å²°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿º£·î¾å½Ü¤ÎGP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸å¤â¹ñÆâ¤ÇÄ´À°¡£ÈèÏ«²óÉü¤òºÇÍ¥Àè¤È¤·¤Ê¤¬¤é¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Î¥Î¡¼¥ß¥¹¤Î±éµ»¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿¡£ÍèÇ¯2·î¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÂåÉ½Æþ¤ê¤Ï³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÌÚ¸¶¤Ï¡ÖÁ´ÆüËÜ¤Ï3²óÌÜ¡£½Ð¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç2¿Í¤é¤·¤¤¤¬³ê¤ê¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Á°Æü17Æü¤Ï»°±º¤Î24ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£ÌÚ¸¶¤Ë¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¥¹¥¤¥Ã¥Á2¤òÂ£¤é¤ì¤¿»°±º¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ÇÂçËþÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¾þ¤êÉÕ¤±¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤ÎÊ¸»ú¤¬µÕ¤µ¤Þ¤Ç¡Ä¡£2¿Í¤Ç²¿¤ÆÆÉ¤à¤ó¤À¤í¤¦¤Í¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£ÌÚ¸¶¤â¡Ö¥Ð¥º¡¼¥«¥¿¥¤¥×¤Î¥¯¥é¥Ã¥«¡¼¤Ç³Ú¤·¤¯¤ª½Ë¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¤¡¢·ëÂ«¤ò¶¯¤á¤¿ÍÍ»Ò¡£19Ç¯¤ËÁ´ÆüËÜ½é½Ð¾ì¤·¤¿ÃÏ¡¦Âå¡¹ÌÚ¤ÇÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤ë¡£