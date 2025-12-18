¡Ø¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡ÙÉ¸ËÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿6¿Í¤¬½¸·ë¡¡¼ã¼êÇÐÍ¥¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿µÜÂô¤ê¤¨¡Ö¤¢¤ó¤ÊÀÄ½ÕÅª¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¡¢ÇÐÍ¥¤ÎµÜÂô¤ê¤¨¡¢¹ÓÌÚÈôæÆ¡¢»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡¢¹õºêßêÂå¡¢¾¾ËÜÎçÀ¸¡¢½©Ã«°êÊã¤¬18Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Amazon MGM¥¹¥¿¥¸¥ªÀ©ºî¤Î¿·¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡Ù¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û°µ´¬¡ª¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¡õµÜÂô¤ê¤¨¤é
¡¡Amazon MGM¥¹¥¿¥¸¥ªÀ©ºî¤Î¿·¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡Ù¤Ï¡¢Prime Video¤Ç19Æü¤«¤é¥×¥é¥¤¥à²ñ°÷¸þ¤±¤ËÀ¤³¦ÇÛ¿®¡ÊÁ´5ÏÃ°ìµóÇÛ¿®¡Ë¡£ËÜºî¤Ï¡¢¡Ø¹ðÇò¡Ù¡ØÊìÀ¡Ù¡Ø¥æ¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ù¤Ê¤É¤Î¾×·âºî¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼ºî²È¡¦Ì«¤«¤Ê¤¨»á¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿Æ±Ì¾¾®Àâ¤Î¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤ë¡£¡È¥¤¥ä¥ß¥¹¤Î½÷²¦¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢Ì«¤«¤Ê¤¨»á¤¬10Ç¯Íè²¹¤á¤Æ¤¤¿¡Ö¿Æ¤Î»Ò»¦¤·¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Î±ÇÁü²½¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ØÊìÀ¡Ù¡Ê2022¡Ë¤Ç¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÀÌ¾¾¢¡¦×¢ÌÚÎ´°ì´ÆÆÄ¡£¼ç±é¤ÏÀ¾Åç½¨½Ó¡¢Â©»ÒÌò¤È¤·¤ÆËÜºî¤¬¸½Âå·à¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ëÀ÷¸ÞÏº¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ç¶¸µ¤¤ÎÈÈ¹Ô¤òÆÈÇò¤¹¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¼ç¿Í¸ø¡¢ºç»ËÏ¯Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤¬À¾Åç¡£¿ôÂ¿¤Î¹ñºÝÅªÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¡Ø¥É¥é¥¤¥Ö¡¦¥Þ¥¤¥«¡¼¡Ù¡Ê2021¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÂ©»Ò¡¢ºç»êÌò¤Ë¤Ï¡¢º£Ç¯20ºÐ¤ò·Þ¤¨¡È²ÎÉñ´ì³¦¤Î¥×¥ê¥ó¥¹¡É¤È¤Î°ÛÌ¾¤ò¤È¤ëÀ÷¸ÞÏº¤¬¡£ËÜºî¤¬¸½Âå·à¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤Ç¡¢À¾Åç¤È¡È¿Æ»ÒÌò¡É¤Ç½é¶¦±é¤ò¤¹¤ë¡£
¡¡´í¤¦¤¯¤âÈþ¤·¤¾¯Ç¯¤¿¤Á¡£¡È¿§ºÌ¤ÎËâ½Ñ»Õ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀ¤³¦Åª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦°ìÇ·À¥Î±Èþ¡ÊµÜÂô¡Ë¤Ë·Ý½ÑÅªºÍÇ½¤ò¸«½Ð¤µ¤ì¤¿¼ã¤ºÍÇ½¤òÀ÷¸ÞÏº¤Î¤Û¤«¡¢¹ÓÌÚ¡¢»³Ãæ¡¢¹õºê¡¢¾¾ËÜ¡¢½©Ã«¤È¤¤¤¦µ¤±Ô¤ÎÇÐÍ¥¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡À¤Âå¤â¶á¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢»£±Æ¤ÏÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥µ¥¦¥Ê¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£¾¾ËÜ¤ä½©Ã«¤ÎÂÎ¤¬»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¥È¡¼¥¯¡£»£±Æ¸½¾ì¤Ë¤Ï¡¢À¾Åç½¨½Ó¤«¤é¥±¡¼¥¿¥ê¥ó¥°¤Ç¡È¥«¥Õ¥§¥«¡¼¡É¤¬Íè¤¿¤½¤¦¡£6¿Í¤Ï¥¯¥ì¡¼¥×¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¤ò¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¥Ñ¥¯¤Ä¤¤¤¿¤ê¡¢°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£µÜÂô¤Ï¡Ö¿¿·õ¤Ê¥·¡¼¥ó¤ò»£¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ø¼¡¤Ï²¿°û¤à¡©¡Ù¤È¤«¡¢¡Ø¼¡¤Î¥¯¥ì¡¼¥×¤Ï²¿¿©¤Ù¤ë¡©¡Ù¤È¤«¤ÎÏÃ¤ò¤ß¤ó¤Ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤ÈÌÜ¿¬¤ò²¼¤²¤Ê¤¬¤éÌÀ¤«¤¹¡£µÜÂô¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×»þ¤Ï¡È¿Í´Ö¥¢¡¼¥Á¡É¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¤¢¤ó¤ÊÀÄ½ÕÅª¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢°ËÅìÁó¡¢Ì«¤«¤Ê¤¨»á¡¢×¢ÌÚÎ´°ì´ÆÆÄ¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û°µ´¬¡ª¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¡õµÜÂô¤ê¤¨¤é
¡¡Amazon MGM¥¹¥¿¥¸¥ªÀ©ºî¤Î¿·¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡Ù¤Ï¡¢Prime Video¤Ç19Æü¤«¤é¥×¥é¥¤¥à²ñ°÷¸þ¤±¤ËÀ¤³¦ÇÛ¿®¡ÊÁ´5ÏÃ°ìµóÇÛ¿®¡Ë¡£ËÜºî¤Ï¡¢¡Ø¹ðÇò¡Ù¡ØÊìÀ¡Ù¡Ø¥æ¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ù¤Ê¤É¤Î¾×·âºî¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼ºî²È¡¦Ì«¤«¤Ê¤¨»á¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿Æ±Ì¾¾®Àâ¤Î¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤ë¡£¡È¥¤¥ä¥ß¥¹¤Î½÷²¦¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢Ì«¤«¤Ê¤¨»á¤¬10Ç¯Íè²¹¤á¤Æ¤¤¿¡Ö¿Æ¤Î»Ò»¦¤·¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Î±ÇÁü²½¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ØÊìÀ¡Ù¡Ê2022¡Ë¤Ç¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÀÌ¾¾¢¡¦×¢ÌÚÎ´°ì´ÆÆÄ¡£¼ç±é¤ÏÀ¾Åç½¨½Ó¡¢Â©»ÒÌò¤È¤·¤ÆËÜºî¤¬¸½Âå·à¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ëÀ÷¸ÞÏº¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡´í¤¦¤¯¤âÈþ¤·¤¾¯Ç¯¤¿¤Á¡£¡È¿§ºÌ¤ÎËâ½Ñ»Õ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀ¤³¦Åª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦°ìÇ·À¥Î±Èþ¡ÊµÜÂô¡Ë¤Ë·Ý½ÑÅªºÍÇ½¤ò¸«½Ð¤µ¤ì¤¿¼ã¤ºÍÇ½¤òÀ÷¸ÞÏº¤Î¤Û¤«¡¢¹ÓÌÚ¡¢»³Ãæ¡¢¹õºê¡¢¾¾ËÜ¡¢½©Ã«¤È¤¤¤¦µ¤±Ô¤ÎÇÐÍ¥¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡À¤Âå¤â¶á¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢»£±Æ¤ÏÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥µ¥¦¥Ê¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£¾¾ËÜ¤ä½©Ã«¤ÎÂÎ¤¬»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¥È¡¼¥¯¡£»£±Æ¸½¾ì¤Ë¤Ï¡¢À¾Åç½¨½Ó¤«¤é¥±¡¼¥¿¥ê¥ó¥°¤Ç¡È¥«¥Õ¥§¥«¡¼¡É¤¬Íè¤¿¤½¤¦¡£6¿Í¤Ï¥¯¥ì¡¼¥×¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¤ò¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¥Ñ¥¯¤Ä¤¤¤¿¤ê¡¢°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£µÜÂô¤Ï¡Ö¿¿·õ¤Ê¥·¡¼¥ó¤ò»£¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ø¼¡¤Ï²¿°û¤à¡©¡Ù¤È¤«¡¢¡Ø¼¡¤Î¥¯¥ì¡¼¥×¤Ï²¿¿©¤Ù¤ë¡©¡Ù¤È¤«¤ÎÏÃ¤ò¤ß¤ó¤Ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤ÈÌÜ¿¬¤ò²¼¤²¤Ê¤¬¤éÌÀ¤«¤¹¡£µÜÂô¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×»þ¤Ï¡È¿Í´Ö¥¢¡¼¥Á¡É¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¤¢¤ó¤ÊÀÄ½ÕÅª¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢°ËÅìÁó¡¢Ì«¤«¤Ê¤¨»á¡¢×¢ÌÚÎ´°ì´ÆÆÄ¤â»²²Ã¤·¤¿¡£