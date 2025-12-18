高級魚のトラフグを海でなく山あいで陸上養殖する取り組みが、氷見市で始まっています。

管理には、人工知能、AIが活用されていて、順調に成長しているようです。トラフグが氷見の新たなブランドに育つのか、吉本記者のリポートです。



12月に入り鍋が恋しい季節に。

旬を迎えている食材のひとつが・・・ フグの王様「トラフグ」です。



今月10日、富山市の飲食店ではフグづくしの「てっちり」や「てっさ」に舌鼓を打つ人の姿が見られました。





氷見でトラフグ養殖 その場所は… 山あいの空き倉庫

◆食べた女性「（トラフグは）2回目なんですけど、臭みもなくてやわらかくておいしい」



◆KNB 吉本康祐 記者

「氷見市の山間の地域です。ことしの夏からトラフグを養殖しています」



大きないけすの中を泳ぐのはトラフグの稚魚、1000匹です。

氷見市小窪にあった空き倉庫で直径4メートルのいけす4個を使用し、人工的に作った海水を入れ、病原菌などのリスクの少ない環境で陸上養殖しています。



トラフグが食べているエサは。



◆氷見スマートアクアテック 竹内 晃一副社長

「いわしの魚粉を使っている、大豆などもいれて調整している」



管理運営しているのは、地元の財団法人が設立した「氷見スマートアクアテック」です。



◆氷見スマートアクアテック 竹内 晃一副社長

「あげるといっぺんに寄ってくる。かわいいでしょ。大きいもので10センチを超えている、小さいのでも7センチくらい。2か月で倍以上に成長している」



陸上養殖を始めた8月下旬。海上養殖に比べ、成長のスピードは3割早いということです。

海上養殖よりも成長が早く 天然ものよりもうまい 背景にAIと最先端の技術



この成長の背景にはAIを活用した最先端の技術があります。



◆氷見スマートアクアテック 竹内 晃一副社長

「最適値をAIが学習して割り出している。外れた値を感知するとスマホにアラートが飛んでくる」



いけすの中のセンサーが、水温をはじめ水中の酸素と塩分濃度などを24時間計測し、AIが飼育に最適な数値を割り出しています。



また、カメラでフグの動きやいけすの水流を観察していて離れた場所からでも異常がないか確認できます。



◆氷見スマートアクアテック 竹内 晃一副社長

「私やスタッフが常時滞在しているわけでない。カメラがあればリアルタイムで見れて安心材料でもあるし、撮影した映像はゆくゆくAIの学習モデルを作るときに使うので常時監視している」



この陸上養殖システムは岐阜県の企業が開発したもので、県内では今回、初めての導入です。



また、販売価格は1キロあたりおよそ5000円。天然のトラフグと比べるとおよそ3分の1の安さで提供でき、リーズナブルなのもメリットの一つです。



さらに、味にも特徴が・・・



◆氷見スマートアクアテック 竹内 晃一副社長

「天然と陸上養殖のフグを食品の検査に出したことがある。うまみ成分と歯ごたえが天然より高かった。（天然は）常に同じ品質ではないので個体差もあるし、たまたまかもしれないけど」

ブランド化を目指して 高級魚を安定供給

一方、AIに全て任せきれず、人の手が欠かせない部分もあると言います。



◆氷見スマートアクアテック 竹内 晃一副社長

「大きい子はエサを積極的に食べて、小さい子は食べられない。近くの大きい子にあげながら遠くの小さい子にもあげるきめ細やかな操作は、AIやロボットではできない」



出荷基準は大きさ30センチ重さ1キロ以上と定めていて、県内の飲食店や旅館を中心に「氷見トラフグ」というブランド名で出荷する予定です。



早くも出荷を待ち望む飲食店は少なくありません。

この日本料理店では現在、大分県で養殖されたトラフグを扱っています。



新たな「氷見トラフグ」は、輸送コストを削減でき、地元での安定供給に期待を寄せます。



◆越中料理五万石 本店 堺谷 洋志 料理長

「買えるなら地元産が良い。値段も安くなるのではないかと」



氷見トラフグ、順調に育てば来年10月に初出荷となる予定です。



◆氷見スマートアクアテック 竹内 晃一副社長

「氷見トラフグブランドを知ってもらって愛されるブランドにしたい」



ブリに次ぐ氷見の新たなブランドに育っていくと楽しみですね。