ÉCRUの新作吸水ショーツでホリデーシーズンを快適に過ごそう♡

忙しい日々の中で、少しでも自分をいたわる時間を持ちたい--そんな気持ちに応えてくれる新作アイテムが登場しました！ライフスタイルブランド「ÉCRU（エクル）」は、サイドカットアウトデザインと繊細なレースが魅力の吸水ショーツ「LACE CUTOUT PERIOD SHORTS」を、12月4日（木）から公式オンラインストアで予約販売開始中です。

自分をいたわる特別な一枚。レースカットアウトデザインの新作ショーツ

ÉCRUの新作「LACE CUTOUT PERIOD SHORTS」は、女性らしさを引き立てるサイドカットアウトデザインと、前面にあしらわれた繊細なレースが特徴です。

ボトムから少し覗くレースのラインが、抜け感を演出し、日常を華やかに彩ります。

普段使いにも特別な日の気分を高めるアイテムとして、身につけるだけで自信を持てる、特別な一枚。

経血が多い日でも安心の吸水力を確保し、着心地の良さと美しさを兼ね備えたデザインに仕上がっています。

マキシクロッチ仕様で安心。経血が多い日も快適に過ごせる吸水ショーツ

「LACE CUTOUT PERIOD SHORTS」の吸水部分は、後ろまでしっかりカバーするマキシクロッチ仕様で、経血量が多い日でも安心して使えます。

約100mlの吸水量を確保しており、ナプキンとの併用も可能。自分の体調や経血量に合わせて、快適に過ごせる設計です。

さらに、肌に優しい日本製の機能生地を使用し、ムレや不快感を軽減。美しいヒップラインをキープしつつ、安心感も提供する、エクルらしい機能美が光ります。

今だけの特典！税込10,000円以上購入で「BARE TOUCH LINER SHORTS」プレゼント

エクルの「LACE CUTOUT PERIOD SHORTS」を予約購入すると、税込10,000円以上のお買い上げで、「BARE TOUCH LINER SHORTS」がもらえる特典キャンペーンも開催中！

このショーツは、軽い日や生理前後にぴったりの吸水量30ml仕様で、ボトムに響きにくいデザインが特徴。薄くて軽いフィット感で、素肌のように心地よく過ごせます。

このキャンペーンは数量限定なので、早めにチェックして、特別なギフトをお見逃しなく！

自分をいたわる時間を、素敵なショーツとともに

ÉCRUの新作「LACE CUTOUT PERIOD SHORTS」は、デザイン性と機能性を兼ね備えたアイテム。忙しい毎日でも、気分を上げて自分をいたわる時間を大切にしたい方にぴったりです。

マキシクロッチ仕様で安心感がありながら、美しいヒップラインをキープできるこのショーツで、ホリデーシーズンも快適に過ごしましょう♪

税込10,000円以上のご購入でプレゼントがもらえるキャンペーンも見逃せません。