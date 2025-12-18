第一三共ヘルスケアは18日、予期しない妊娠を防ぐ緊急避妊薬の「ノルレボ」を、市販薬として来年2月2日から販売することを発表しました。医師の診察なしに薬局やドラッグストアで買うことができる緊急避妊薬の販売は国内で初めてです。

「ノルレボ」は、女性が性行為後72時間以内に飲むことで予期せぬ妊娠を防ぐ錠剤で、服用に年齢制限はなく、親などの同意なく購入することができます。

購入にあたっては、薬剤師から対面で薬の注意点などについて説明を受けた上で、女性本人が薬剤師の目の前で服用する必要があります。服用による妊娠阻止率は81％で、必ずしも妊娠が防げるわけではありません。メーカー希望小売価格は1錠7480円（税込み）だということです。

「ノルレボ」をめぐっては、ことし10月、厚生労働省が市販薬としての製造販売を承認していました。

第一三共ヘルスケアは、「世界各国で緊急避妊薬の市販化が進む中、日本でも処方箋なしで購入できるようになることは、緊急避妊薬へのアクセス向上に寄与する重要な一歩となる」として、「避妊に関する正しい理解の促進に努めてまりいます」とコメントしています。