民主党政権で国家公安委員長などを務めた無所属の松原仁衆院議員の資金管理団体が２０２２〜２４年、最大三つの政治団体を経由する形で、法の上限規制を超える個人献金を受けた疑いがあることが、政治資金収支報告書でわかった。

政治資金規正法は、資金管理団体などが個人から受けられる寄付の上限を年間１５０万円と定める。

収支報告書によると、松原氏の資金管理団体「東京未来の会」は２４年９月１３日、東京都内の弁護士から１５０万円の寄付を受けた。弁護士は同日、松原氏らが代表を務める三つの政治団体に１５０万円ずつ寄付し、３団体も同日、資金管理団体に同額を寄付した。

弁護士は２３年も資金管理団体を含む４団体に計６００万円を寄付した。他にも２２、２４年に別々の会社役員がそれぞれ、これらの団体に計３００万円と計４００万円を寄付。いずれも寄付と同日に３団体から資金管理団体へ同額が移された。

３団体の所在地や会計責任者は資金管理団体と同一で、寄付以外の収入や支出はほとんどなかった。松原氏の事務所は取材に対し、「各団体間の資金移動は、その時々の必要性から行われた。寄付は法に基づき適正に処理されている」と回答。弁護士の事務所は「時間がなく対応できない」としている。