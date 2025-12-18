310万円！ 日産“新型SUV”「カイト」発表に反響殺到！

2025年12月11日、南米ブラジルから日本の日産ファンをざわつかせるニュースが発表されました。

日産のブラジル法人が、新型コンパクトSUV「KAIT（カイト）」を正式に発表し、販売をスタートしたのです。

ブラジル市場では、すでに同年7月にフルモデルチェンジを果たしたばかりの新型「キックス」が投入されていますが、今回登場した新型カイトは、よりプレミアム路線へとシフトしたキックスの下のクラスを埋め、隙のないSUVラインナップを完成させるための戦略的なエントリーモデルとして位置づけられています。

しかし、公開された新型カイトの姿やスペックを見ると、単なる「廉価版」や「弟分」という言葉では片付けられないほどの実力と魅力を秘めており、日本のSNS上でも「これこそ日本に必要なクルマではないか」という羨望の声が上がっています。

まず、多くのユーザーが反応したのが、その絶妙なボディサイズとスタイリングです。

公表されたスペックによれば、カイトのボディサイズは全長4304mm×全幅1760mm×全高1611mm、ホイールベースは2620mm。

これは、日本の狭い道路や立体駐車場などでも扱いやすい「ど真ん中」のBセグメントサイズであり、トヨタ「ヤリスクロス」やホンダ「ヴェゼル」などがひしめく激戦区にそのまま投入しても十分に戦えるパッケージングです。

また、「機能性と感動の融合」をテーマに掲げたエクステリアデザインは、近年の日産車の象徴であった「Vモーショングリル」とは一味違うテイストで、シンプルかつ力強い造形を実現しています。

フロントマスクには、夜間でも遠距離を明るく照らし出すフルLEDヘッドライトを採用し、精悍な眼差しを演出。リア周りでは、トランクリッド中央に車名エンブレムを堂々と配置するなど、クラスを超えた質感と存在感を放っており、ネット上では「Vモーションより圧倒的に好き」「ルノーやシトロエンのような欧州車テイストを感じる」「トヨタっぽい顔つきでもあるけど素直にカッコいい」といった、デザインに対する好意的な意見が多数寄せられています。

見た目だけでなく、実用性へのこだわりも徹底されています。

コンパクトなボディサイズながら、車内は大人5人が快適に過ごせる広々とした空間を確保しており、ラゲッジスペースの容量は432リットルという大容量。家族での旅行やキャンプ道具の積載にも余裕で対応します。

これについて日本のユーザーからも、「ファミリー層は荷室の広さを重視するからカイトのような実用重視のSUVは魅力的」という分析がなされ、国境をも超える魅力を備えていることが伝わります。

さらに驚かされるのは、エントリーモデルとは思えない標準装備の充実ぶりです。

グレードは「アクティブ」を筆頭に4タイプが展開されますが、最も安価なグレードであっても、足元には17インチのアルミホイールが装着され、LEDヘッドライトやテールライト、キーレスエントリーまでもが標準装備されているのです。「鉄チンホイールにハロゲンランプ」という廉価グレードの常識を覆すこの仕様には、日産の本気度が窺えます。

インテリアにおいても妥協は見られず、全車に7インチのデジタルインストルメントパネルを搭載。上位グレードにはAKM製の高音質サウンドプロセッサを搭載した9インチの大型タッチスクリーンも備わるなど、デジタル機器に慣れ親しんだ現代のユーザーをも満足させる装備が満載です。

そしてパワートレインには、信頼性と耐久性に定評のある1.6リッター直列4気筒エンジンを採用。

現地の燃料事情に合わせたエタノールとガソリンの双方に対応したフレックスフューエル仕様となっており、最高出力は113馬力（エタノール使用時）を発揮します。

組み合わせられるのはエクストロニックCVTで、決して最新鋭のスペックではありませんが、「e-POWERでなくても普通のガソリンエンジンで安く乗れるSUVが欲しい」というユーザーにとっては、むしろ維持費や信頼性の面で歓迎されるシンプルなユニットと言えるでしょう。

この新型カイトの価格は11万7990レアル（約310万円）から。

プレミアム化した新型キックスと、コストパフォーマンスを極めた新型カイトの強力な2枚看板で、日産は南米市場の覇権を握ろうとしています。

しかし同時に、このニュースを知った日本の日産ファンからは、「どうして日産はこういうモデルを日本で売らないの？」「海外モデルに限ってデザインが良くて悔しい…」「これトヨタ『ライズ』に対抗できる絶好のクルマだと思う！」「日本で売ってくれたら絶対買うよ」といった、熱狂的とも言える声が上がっています。

日本市場ではキックスが全車e-POWER化され価格帯が上昇したことで、“手頃な純ガソリンSUV”の選択肢が空白となっており、そこにピタリとハマるカイトが地球の裏側で販売された現状に、多くのユーザーが歯痒さを感じているようです。

「日本の日産ファンが声を上げれば日本導入もあり得るのでは？」という期待を寄せるコメントもありますが、現時点で導入のアナウンスはありません。

果たしてこの声は横浜の日産本社に届くのか、南米で走り出したカイトの動向に引き続き注目が集まります。