世界を1つの質問だけで旅したら？ナポリのマフィアの巣窟にたどり着き、15歳のパリピ集団に遭遇！？
この番組は、世界のとある国で「たった1つの質問だけ」をひたすら聞いて旅をし…世界各国のまだ見ぬ“ディープな魅力”を探り当てる「世界！質問一問・一点突破」旅番組です。
イタリア
質問「死ぬ30秒前に食べたいものは何ですか？」
▼マルゲリータ発祥のナポリでは、日本では馴染みのない衝撃的なピザが続々と！
▼ローマの日本大好きカップルの新居にお邪魔すると…まさかのトラブル、そして禁断の関係が明らかに！
▼グルメロケのはずが、事態が急変！ナポリのマフィアの巣窟周辺でインタビュー敢行！
▼家族で劇団を組むパフォーマンス集団の家庭料理。そこに込められた想いとは？
メキシコ
質問「メキシコのハイテンションアミーゴがいる場所は？」
▼めっちゃ走ってる…！メキシコの国民食タコスの配達員が全力ダッシュする理由とは？
▼30もの楽団が毎晩観衆を引き連れて歩き回る街で、ハイテンションな博物館があるとの情報が。行ってみると信じられない光景が…思わず「これ、撮っていいの？」
▼15歳の女性が派手なドレスを着て踊り狂う謎のパーティーに潜入！パリピ集団の真相に迫る！
出演者
川島明（麒麟）
佐藤栞里
板垣李光人
