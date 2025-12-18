＜無責任ママ＞「花束作って」と急に頼んできてなぜか集金まで全部やらされた。丸投げ保護者に腹立つ！
理不尽に仕事を押しつけられたら、モヤモヤしてしまうのは当然のことでしょう。会社での業務ならまだ「仕事だから」と耐えられるかもしれません。しかしママ友間で雑務を押しつけられたら「どうして私が？」と怒りが込み上げてくるのではないでしょうか。今回の投稿者さんも、心に引っかかる理不尽を体験してしまったようですよ。
『年中から年長に上がるときに、先生に花束を渡すことになってモヤっとしました』
あまりにも非常識。無責任な提案をしたママに激怒
『これは厚かましい。その花束を提案したママは要注意人物というか曲者というか……無責任な人だね。口だけ出して自分は何もしないって、ウザいね』
『提案するのに自分では動かない系ママね。でも面倒なことは他人に丸投げするから、実は近い人からは結構嫌われてる。「私いい人」な自分に酔って無責任な提案して押し切って丸投げな人、いるよね』
『丸投げさんってこんな感じなんだよね……やらなかったらやらなかった相手が悪いと言い出す。思いつきで決めて面倒なことは人にやらせる無責任な人がPTA本部にいたときは地獄だったな』
理不尽すぎる体験談に、ママたちからは「ありえない！」と激しい非難の声が集中しました。無責任な提案ママの言動は、多くの人が経験した「丸投げ人間」の典型と見なされました。「口だけ出して自分は何もしない」というフレーズは、まさにこの手のママの特徴を言い当てているように見えますね。こうしたタイプの人は面倒な雑務をすべて他人に押しつけるため、結局は周囲から敬遠されがちだと指摘するママも。提案ママに対する手厳しいコメントが並びました。
次からは断固拒否！冷たいと思われても断ろう
『私だったら話を持ちかけられた時点で「店長に聞いてみましたが、予約も多くて無理でした」って終わらせるかも』
『一度無理を通させると、同じようなことを投稿者さん以外の人にも繰り返すようになるから、この手の人は断固拒否で！』
『終始相手のペースに飲まれちゃったね。次からは冷たいと言われようが嘘ついてでも断ろう。断っていい相手だと分かってよかったよ。「ごめん、私も働いてる立場で職場に迷惑かけられないから」ってキッパリ断ればいいよ』
投稿者さんが今回、完全に相手のペースに飲まれてしまったことに対して「次は絶対に断るべきだ」という強いアドバイスが集まりました。理不尽な要求は一度受け入れると、繰り返されると懸念されたのでしょう。特に今回の件では、実際に投稿者さんの仕事に影響が出たという事実があるため、理由も伝えつつキッパリと断ることが推奨されています。「冷たい」と言われるかもしれませんが……それを恐れて無理する必要は、まったくありませんよね。
集金方法は事前にルールを明確にしておこう
『集金については投稿者さんも確認不足だったかもね。「じゃあ1人〇〇円ね。お金は当日みんなからもらう形でいいの？ 言い出しっぺさんに任せていい？」ってグループLINEで先に聞いとくべきだった』
『前日に頼まれた時点で「お金の回収ちゃんとできるかな？」って疑問が湧かなかったの？ 「回収しきれないぶんはお願いできる？」とかって事前に言えばよかったと思う』
提案ママが非難される一方で、投稿者さん自身にも事前の確認不足があったのではないかという、冷静な指摘もあがりました。「集金はそちらに任せていい？」と事前に確認することで、集金の手間を提案ママに任せることができたかもしれません。また全員が見ているグループLINEで金額や回収方法を明確にしておけば、丸投げされる隙を与えずにすんだでしょう。もし次に誰かから何かを頼まれた際には、金銭が絡むことは必ず事前に決めておくのが、トラブルを避けるための賢明な対応と言えそうです。
突然の出来事にモヤモヤしてしまった投稿者さん。しかし今回の経験には「無責任な相手は断ってもいい」という大切な教訓が含まれていたといえるでしょう。次回からは理不尽な要求はキッパリと断る勇気をもって、上手にママ友との付き合いを乗り切りたいですね。