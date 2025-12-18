¡Ö´¶Æ°¤Ç¿Ì¤¨¤Þ¤¹!¡×Éã¡¦ÀÐ¶¶Î¿¤È...Í¥²Ïà½é¤Î¿Æ»Ò¥Ç¥å¥¨¥Ã¥Èá¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼´¶ÎÞ¡Öµã¤¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡¢¤Ê¤ó¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¿´ÂÔ¤Á¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¥¬¥Ã¥Á¥ê¸ªÁÈ¤à2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÍ¥²Ï(33)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Éã¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÀÐ¶¶Î¿(69)¡áÊ¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô½Ð¿È¡á¤È¤Î¿Æ»Ò¶¦±é¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤º¤Ã¤È¡¢É½¸½¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤ï¤¿¤·¤ÎÉã ÀÐ¶¶Î¿¤È²Î¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éÉã¤Î²Î¤¦»Ñ¤ò´Ö¶á¤Ç´Ñ¤Æ¤¤Æ¡¢¤¦¤¿¤¦¡¢¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¶µ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ÎÌÜ¤Ç¡¢È©¤Ç¡¢¿´¤Ç´¶¤¸¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Î²Î¤òÄ°¤¯¤¿¤Ó¤Ë¤½¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¶Ã¤¡¢¤½¤·¤Æº£À¤¤ÎÃæ¤ËÉ¬Í×¤Ê²Î¤À¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥·¥Ê¥È¥é¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖHave Yourself A Merry Little Christmas¡×¡¢¥Ó¥ó¥°¡¦¥¯¥í¥¹¥Ó¡¼¤ä¥É¥ê¥Õ¥¿¡¼¥º¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÄêÈÖ¶Ê¡ÖWhite Christmas¡×¤ò¿Æ»Ò¤Ç¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤¹¤ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Í¥²Ï¤Ë¤È¤Ã¤ÆÇ°´ê¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Öµ¡²ñ¤ÏÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¡£¤ï¤¿¤·¤¬¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÃ¯¤¬¤ä¤ë!º£¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤Ä¤ä¤ë!¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤¬Í¯¤¤¤¿¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¿Æ»Ò¶¦±é¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤³¤È¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¶¦±é¤Î´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ÆÌ¼¶¦±é¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Öµã¤¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¥¢¥ë¥Ð¥à½Ð¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡Ö¿´ÂÔ¤Á¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°²è¤ò!¡×¡ÖÂ©¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤ËÌÜÊ¡¼ªÊ¡¤Ç¤¹¡×¡Ö´¶Æ°¤Ç¿Ì¤¨¤Þ¤¹!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Í¥²Ï¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖARB¡×¤ÎÀÐ¶¶¤È¡¢½÷Í¥¤Î¸¶ÅÄÈþ»Þ»Ò(66)¤ÎÄ¹½÷¡£Ëå¤Ï½÷Í¥¤ÎÀÐ¶¶ÀÅ²Ï(30)¡£2011Ç¯¤«¤é¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¡£25Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥¹ 1ST KISS¡×¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Önext to you¡×¤Îºî»ì¤È²Î¾§¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£