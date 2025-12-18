¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯»È¤¨¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×»È¤¤»Ï¤á¤¿¤é¡ÈÊ¢´¬¤À¸³è¡É¤ò¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ëÍýÍ³
¡¡¡ÖÎä¤¨À¤À¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¡ÖÅß¤ÏÂÎ¤¬½Å¤¤¡×¡Ä¤½¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤Þ¤º¸«Ä¾¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¤ªÊ¢¤Þ¤ï¤ê¤ÎÎä¤¨¤À¡£¤ªÊ¢¤ÏÆâÂ¡¤¬½¸¤Þ¤ëÍ×¤ÎÉôÊ¬¤Ç¡¢Îä¤¨¤ë¤È·ì¹Ô¤¬°¤¯¤Ê¤ê¡¢¤À¤ë¤µ¤ä¹ø¤Î½Å¤µ¡¢À¸Íý»þ¤ÎÉÔ²÷´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ç¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢Çö¼ê¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê²¹¤á¤é¤ì¤ëÊ¢´¬¤¡£Éþ¤Î²¼¤Ë»Å¹þ¤á¤Æ¡¢Æ°¤¤¤Æ¤â¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÆüÃæ¤âÌë¤â¼«Á³¤ËÂ³¤±¤é¤ì¤ë¡£ÌµÍý¤Ê¤¯ÂÎ¤ò¤¤¤¿¤ï¤ë¡È¤ªÊ¢¤«¤é¤Î²¹³è¡É¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÃå¤±¤¿½Ö´Ö¡¢¤¸¤ó¤ï¤ê¼Â´¶¡×Çö¼ê¤Ê¤Î¤Ë¡ÈÂÎ´¶²¹ÅÙ¡Ü2.5¡î¡É¤ªÊ¢¤ò¼é¤ë²¹´¶Ê¢´¬¤
¢£Îä¤¨À¤µ¤ó¤¬¡ÈÊ¢´¬¤À¸³è¡É¤ò¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ëÍýÍ³
¡¦¤ªÊ¢¤ò²¹¤á¤ë¤È¡¢Á´¿È¤¬Îä¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë
¡¡¤ªÊ¢¤ÏÆâÂ¡¤¬½¸¤Þ¤ëÍ×¤ÎÉôÊ¬¡£¤³¤³¤ò²¹¤á¤ë¤³¤È¤Ç·ì¹Ô¤¬Â¥¤µ¤ì¡¢¼êÂ¤ä¹ø¤Þ¤ÇÎä¤¨¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¦¤À¤ë¤µ¡¦¹ø¤Î½Å¤µ¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë
¡¡Îä¤¨¤Ë¤è¤ë½ä¤ê¤Î°¤µ¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Â³¤¯½Å¤À¤ë¤µ¤ä°ãÏÂ´¶¤ÎÂÐºö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¡¦À¸Íý»þ¤äÂÎÄ´¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê»þ´ü¤ËÍê¤ì¤ë
¡¡¤ªÊ¢¤ò°ÂÄê¤·¤Æ²¹¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Îä¤¨¤«¤é¤¯¤ëÉÔ²÷´¶¤ò¤ä¤ï¤é¤²¤ä¤¹¤¯¡¢ÂÎ¤ò¤¤¤¿¤ï¤ë½¬´·¤È¤·¤ÆÂ³¤±¤ä¤¹¤¤¡£
¡¦¥«¥¤¥í¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¤Ê¤é¡¢²¹¤«¤µ¤òÄ´À°¤Ç¤¤ë
¡¡Ê¢´¬¤¤Ë¥«¥¤¥í¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥¿¥¤¥×¤Ê¤é¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÎä¤¨¶ñ¹ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤¬²ÄÇ½¡£Ä¾ÀÜÈ©¤ËÅ½¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤À¡£
¡¦Çö¼ê¤Ê¤éÆüÃæ¤â¿²¤ë¤È¤¤â»È¤¨¤ë
¡¡Éþ¤Ë¶Á¤«¤º¡¢Æ°¤¤¤Æ¤â¥º¥ì¤Ë¤¯¤¤¡£ÌµÍý¤Ê¤¯°ìÆüÃæ²¹³è¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Ê¢´¬¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¡£
¢£¤Ý¤«¤Ý¤«¥«¥¤¥í¥Ï¥é¥Þ¥ ²¹´¶¡Ü2.5¡î
ÂÎ²¹¤òÆ¨¤·¤Ë¤¯¤¤²¹´¶ÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÃåÍÑ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤ªÊ¢¤Þ¤ï¤ê¤ò¤¸¤ó¤ï¤ê²¹¤á¡¢Îä¤¨ÂÐºö¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë²¹´¶Ê¢´¬¤¡£Çö¼êÀß·×¤Ê¤¬¤éÌ©ÃåÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢Éþ¤Î²¼¤Ë»Å¹þ¤ó¤Ç¤â¥´¥ï¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤À¡£¿½ÌÀ¤¬¤¢¤ê¡¢Äù¤áÉÕ¤±´¶¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎÃåÍÑ¤ä½¢¿²»þ¤Ë¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£Îä¤¨¤ä¤¹¤¤¤ªÊ¢¤ò¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç²¹¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüÃæ¤Î¤À¤ë¤µÂÐºö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ç¥³è¤äÄ²³è¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¤â³èÌö¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥®¥Õ¥È¤Ë¤âÁª¤Ó¤ä¤¹¤¤¡£
¡ü¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦ÃåÍÑ¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÂÎ´¶²¹ÅÙ¥¢¥Ã¥×
¡¦Çö¼ê¡õ¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤ÇÆü¾ï»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤
¡¦Ç¥³è¡¦Ä²³è¤Ê¤É²¹³è½¬´·¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤
¢£Luckmast °¦¾ðÊ¢´¬
½À¤é¤«¤¯¿¤Ó¤ÎÎÉ¤¤À¸ÃÏ¤Ç¡¢¤ªÊ¢¤òÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë²¹³èÊ¢´¬¡£Çö¼ê¤Ê¤¬¤éÊÝ²¹À¤¬¹â¤¯¡¢Îä¤¨¤ä¤¹¤¤¤ªÊ¢¤Þ¤ï¤ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¡£Äù¤áÉÕ¤±´¶¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÆüÃæ¤Ï¥¤¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Ìë¤Ï¥Ê¥¤¥È¥¦¥§¥¢¤È¤·¤Æ¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤Àß·×¡£Ç¥ÉØ¤µ¤ó¤Ë¤âÇÛÎ¸¤µ¤ì¤¿ºî¤ê¤Ç¡¢ÂÎ·¿¤ÎÊÑ²½¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤Î¤âÆÃÄ§¤À¡£ÃË½÷·óÍÑ¤Î¥·¥ó¥×¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¨Àá¤òÌä¤ï¤ºÎä¤¨ÂÐºö¤òÂ³¤±¤¿¤¤¿Í¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦¿½ÌÀ¤¬¹â¤¯Äù¤áÉÕ¤±¤Ë¤¯¤¤
¡¦Çö¼ê¤ÇÉþ¤Ë¶Á¤¤Ë¤¯¤¤
¡¦ÃË½÷·óÍÑ¤Ç¥·¡¼¥ó¤òÁª¤Ð¤º»È¤¨¤ë
¢£¥°¥ó¥¼ °¦¾ðÊ¢´¬ ±óÀÖÌÊ¥ê¥Ã¥Á ¥ê¥Ö
Ï·ÊÞ¥¤¥ó¥Ê¡¼¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥°¥ó¥¼¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡¢±óÀÖ³°Àþ¸ú²Ì¤Î¤¢¤ëÌÊ¥ê¥Ã¥ÁÁÇºà¤ÎÊ¢´¬¡£Å·Á³ÁÇºà¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ä¤µ¤·¤¤È©¿¨¤ê¤Ç¡¢ÉÒ´¶È©¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡£¥ê¥ÖÊÔ¤ß»ÅÍÍ¤Ç¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Äù¤áÉÕ¤±¤¹¤®¤Ê¤¤Ãå¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÌµ¤À¤ÈÊÝ²¹À¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¯¡¢Ä¹»þ´ÖÃå¤±¤Æ¤â¥à¥ì¤Ë¤¯¤¤¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£Æü¾ï»È¤¤¤«¤é½¢¿²»þ¤Þ¤Ç¡¢ËèÆü¤ÎÎä¤¨ÂÐºö¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤ÄêÈÖ¥â¥Ç¥ë¤À¡£
¡ü¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦ÌÊ¥ê¥Ã¥ÁÁÇºà¤ÇÈ©Åö¤¿¤ê¤¬¤ä¤µ¤·¤¤
¡¦±óÀÖ¸ú²Ì¤Ç¤¸¤ó¤ï¤êÊÝ²¹
¡¦Ï·ÊÞ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°Â¿´´¶
¢£¥°¥é¥Þ¥é¥¹¥Ñ¥Ã¥Ä Ê¢´¬¤ ¤Õ¤ï¤ê¤£¥¹¥ê¥à
LDK¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¤2024¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¼ÂÎÏÇÉÊ¢´¬¤¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê½À¤é¤«¤ÊÀ¸ÃÏ´¶¤Ê¤¬¤é¡¢¤Û¤É¤è¤¤²¹°µÀß·×¤Ç¤ªÊ¢¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢Îä¤¨ÂÐºö¤È¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¡£¥«¥¤¥í¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë²¹¤á¤¿¤¤Æü¤Ë¤ÏÄ´À°¤¬²ÄÇ½¡£Çö¼êÀß·×¤Î¤¿¤á¡¢¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤äÆüÃæ¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡£ÊÝ²¹¡¦ÊÝ¼¾¤ò°Õ¼±¤·¤¿ÁÇºà¤Ç¡¢Îä¤¨¤ä¤¹¤¤µ¨Àá¤Î²¹³è½¬´·¤òÄì¾å¤²¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë°ìËç¤À¡£
¡ü¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦LDK¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¤¼õ¾Þ¤Î¿®Íê´¶
¡¦¥«¥¤¥í¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¤Ç²¹ÅÙÄ´À°²ÄÇ½
¡¦Çö¼ê¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤êÊñ¤ß¹þ¤àÀß·×
¢£¥°¥ó¥¼ CFA ¥·¡¼¥Õ¥¡36.5¡î HARAMAKI
¡È36.5¡î¤Î²÷Å¬²¹ÅÙ¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤¿¡¢¤â¤³¤â¤³¸üÃÏ¥¿¥¤¥×¤ÎÊ¢´¬¡£¶õµ¤¤ò´Þ¤à¹½Â¤¤ÇÊÝ²¹À¤¬¹â¤¯¡¢Îä¤¨¤ä¤¹¤¤Åß¾ì¤ä½¢¿²»þ¤ËÆÃ¤ËÍê¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¡£½À¤é¤«¤Ê¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤Ç¤ªÊ¢¤òÊ¤¤¤¡¢Æ°¤¤¤Æ¤â¥º¥ì¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£È©Åö¤¿¤ê¤¬¤ä¤µ¤·¤¯¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡£Îä¤¨¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÌë¤Î²¹³è¤ä¡¢ºßÂð»þ´Ö¤ÎËÉ´¨ÂÐºö¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¡£
¡ü¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦¸üÃÏ¤Ç¤â·Ú¤ä¤«¤ÊÃå¤±¿´ÃÏ
¡¦½¢¿²»þ¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥Õ¥£¥Ã¥È´¶
¡¦Åß¤ÎËÜ³ÊÎä¤¨ÂÐºö¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë
¡¡¤ªÊ¢¤ò¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç²¹¤á¡¢¥¢¥¦¥¿¡¼¤Ë¶Á¤«¤Ê¤¤Ê¢´¬¤¤Ï¡¢ËèÆü¤ÎÀ¸³è¤ËÌµÍý¤Ê¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë²¹³è¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£Çö¼ê¤ÇÂ³¤±¤ä¤¹¤¤²¹´¶Ê¢´¬¤¤Ê¤é¡¢ÆüÃæ¤âÌë¤â¼«Á³¤Ë»È¤¨¤Æ¡¢ÂÎ¤ÎÊÑ²½¤ò¼Â´¶¤·¤ä¤¹¤¤¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÉÔÄ´¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤³¤½¡¢¤Þ¤º¤Ï¡È¤ªÊ¢¤ò²¹¤á¤ë¡É½¬´·¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
