¡Ö£±£°£°¥¥íÄ¶µé¡×µð´Á¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤¬¥º¥é¥ê¡ªÌ¥ÏÇ¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò¹Åç¡¦ËöÊñ¤¬¸ø³«¡¡¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤ÎÂçË¤¤â¡Ö¿©¤ï¤Ê¥Ç¥«¤Ê¤é¤ó¡×
¡¡¹Åç¤ÎËöÊñ¾ºÂç³°Ìî¼ê¤¬£±£¸Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¿·µ¬Åê¹Æ¡£µð¿Í¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÌÜ»Ø¤¹²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡¢À¾Éð¡¦ÃæÂ¼¹äÌéÆâÌî¼ê¡¢¸µÀ¾Éð¡¦ÅÏÉô·ò¿ÍÆâÌî¼ê¤È¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç»£±Æ¤·¤¿½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö£±£°£°¥¥íÄ¶µé¡×¡Öº£Ç¯¤â¿©¤ï¤Ê¥Ç¥«¤Ê¤é¤ó¡×¤Èµ¤·¤¿ËöÊñ¡£¥¢¥ó¥³·¿¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤¬ÊÂ¤ó¤À½¸¹ç¼Ì¿¿¤Ï¤Þ¤µ¤ËÁÔ´Ñ¤ÇÌ¥ÏÇÅª¤À¡£
¡¡ºòÇ¯¤â£´¿Í¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤Ë¡ÖÂ¾¤¬µð´Á¤¹¤®¤ë¤»¤¤¤Ç²¬ËÜ¤¬¥¬¥ê¤Ë¸«¤¨¤ë¤ÎÁð¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¡Öï£¡¹¤¿¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²¬ËÜ¤Ïº£¥ª¥Õ¡¢µð¿Í¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤Æ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£