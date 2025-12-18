UVERworld¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎTAKUYA¡ç¡ÖÌ¿½¦¤¤¤·¤¿¡×¡¡¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²èÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä
6¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖUVERworld¡×¤¬18Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç·ëÀ®25¼þÇ¯¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡ÖUVERworld THE MOVIE¡§25to EPIPHANY¡×¡Ê¥ª¡¦¥æ¥ó¥É¥ó´ÆÆÄ¡¢¥¤¡¦¥¤¥§¥¸´ÆÆÄ¡Ë¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
6·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿6Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¥é¥¤¥Ö¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¹ë¥·¥É¥Ë¡¼¤Ç»£¤ê²¼¤í¤·¤¿±ÇÁü¤â¸ò¤¨¤Æ6¿Í¤ÎÁÇ´é¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¼¢²ì½Ð¿È¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎTAKUYA¡ç¤Ï¡Öµ²±¤Ï¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢20Ç¯¡¢25Ç¯¤Î¤È¤¤Ë¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤«¤ËÎ©¤ÁÌá¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È´î¤ó¤À¡£
ÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç±ÇÁü¤ò»£±Æ¤¹¤ë°Æ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢TAKUYA¡ç¤Ï¡Ö8·î¤Î¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ã¤ÆÂ©¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤°¤é¤¤½ë¤¤¤é¤·¤¤¡£50ÅÙ¶á¤¯¤Ë¤Ê¤ë¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÇÌ¿½¦¤¤¤·¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÔ½ë¤Î»£±Æ¤ò²óÈò¤·¤¿Î¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À³Ú¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£