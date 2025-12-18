シリーズ「かごしまこの1年」です。2回目は「選挙ラッシュ」となったこの1年をふり返ります。

市町村長選挙のトップを切ったのは、種子島・西之表の市長選挙。馬毛島で進む自衛隊基地整備の是非などを争点に、現職の八板俊輔さんが過去最多となった6人の戦いを制して、3期目の当選を果たしました。

5月。前町長の辞職に伴い、新人2人が争った徳之島・伊仙町の町長選挙では、伊田正則さんが初当選しました。

国政では…

7月の参院選。1議席を改選する鹿児島選挙区には、自民党現職・尾辻秀久さんの三女で無所属新人・立憲民主党推薦の尾辻朋実さんや、自民党元職の園田修光さんら4人が立候補しました。

塩田知事も巻き込んだ与野党総力戦の末…尾辻さんが初当選。鹿児島の選挙区で初の女性国会議員が誕生しました。自民党は与党で過半数を割り込む歴史的な大敗に。

責任を問われた石破総理は…9月、自民党総裁を辞任することを突然、表明。

石破政権を支えた森山幹事長も辞任しました。

「ポスト石破」を巡る総裁選では、小泉進次郎氏ら4人を抑え、高市早苗氏が勝利。

日本初の女性総理が誕生しましたが…与党の枠組みがかわる「政局の波乱」が続く中、鹿児島の「選挙イヤー」は後半戦へ。

11月は6つの市町村で「選挙ラッシュ」に。大崎町長選では中野伸一さん、三島村長選では岩切平治さんが初当選。いちき串木野市、霧島市、南さつま市、奄美市の市長選では現職が再選を果たしました。

今年、県内で行われた市町村長の選挙は19回。自民党が苦杯をなめた国政とは対照的に、現職の多くが安定した戦いを見せました。

年明け1月には枕崎市を皮切りに、4つの市長選挙を控え、来年も「選挙イヤー」は続くことになります。

