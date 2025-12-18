リニモ＝東部丘陵線を運行する愛知高速交通は、来年9月から全区間で一律40円値上げすると発表しました。消費税増税に伴う運賃改定を除くと、リニモの運賃改定は開業以来初めてです。

【写真を見る】｢リニモ｣が値上げに 来年9月から全区間で一律40円アップへ 運賃改定は開業以来初 物価上昇に伴う経費増加や設備更新のため “ジブリパーク”への主要アクセスも担う 愛知高速交通

名古屋市名東区の藤が丘と愛知県豊田市の八草を結ぶ「リニモ」の値上げ。国土交通省中部運輸局が18日、認可しました。これにより、リニモの大人の普通運賃は来年9月1日から全区間で一律40円値上げされ、初乗りは170円→210円に、8キロを超える区間で380円→420円になります。

また通勤定期は平均15%、通学定期は平均12.8%値上げされます。消費税増税に伴う運賃改定を除けば、リニモの運賃改定は2005年の開業以来初めてです。



物価上昇に伴う経費の増加や設備更新に向けた対応が理由で、愛知高速交通は今後、車両用監視カメラの導入や改札機の更新などを計画しています。