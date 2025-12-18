レッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が１８日、都内で行われた長谷川晶一氏との共著「決断―カンボジア７２時間―」（主婦の友社）の出版記念トークショーに出席した。

「決断―」は、２３年シーズン終了後に「これまで支援してきた施設を自分の目で確かめたかったから」と訪れたカンボジアの３日間の旅を、人気ノンフィクションライター長谷川晶一氏が克明に描写。「なぜ人のために動くのか」「強靭な精神力の源はどこにあるのか」などに迫りながら、恩師や学生時代の仲間、オリックス時代の仲間など徹底した周辺取材をもとに本当の「吉田正尚」像を書き上げた。１９年からカンボジア、フィリピン、バングラデシュなどの開発途上国で貧困に苦しむ子どもたちへの支援を目的に、公式戦での本塁打１本につき１０万円を「国境なき子どもたち」へ寄付していた。

吉田はカンボジアに行った２年前を振り返り「日本では想像できない環境。日本では考えられない光景があった。いろんなことを見ることは好きで経験することは大事。いろいろと感じることはあった」。２２年には社会貢献活動を表彰する「ゴールデンスピリット賞」も受賞したとあって「すごく自分の人生にプラスになっていることがあるのでみんなに共有してみんなで作り上げたい。長くやれたらいいと思う」と口にした。

吉田は、２０年からオリックスで２年連続首位打者に輝くと、２３年には５年総額９０００万ドル（約１４０億円）の大型契約を結び、レッドソックス入り。メジャーデビュー直前の２３年３月には侍ジャパン入りしてワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場し、準決勝のメキシコ戦で同点３ランを放つなど、侍ジャパンの優勝に大きく貢献した。メジャー入り後も、１年目から１４０試合に出場して１５本塁打、打率２割８分９厘をマーク。２年目以降はケガにも悩まされたが、３年間で２９本塁打、１５４打点、打率２割８分２厘の成績を残した。

１２日に福井・敦賀市内のトークショーに参加した際には、来年３月のＷＢＣについても「個人的には、日の丸を背負って戦うことは非常に光栄。ベストパフォーマンスができる準備をしっかりしたい」と出場に意欲を示していた。来季へ向けては、大谷、山本、朗希が所属するドジャースが２連覇に刺激を受けたようで「自分もその舞台を経験したい」と前を向いていた。