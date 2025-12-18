【WWE】RAW（12月15日・日本時間16日／ペンシルバニア・ハーシー）

【映像】まさかの体勢から気合の“セクシー所作”

女子王座戦の最中、コーナーで逆さ吊りにされた状態でスリーパーという絶体絶命の危機から生還した美女レスラーが、拷問のような苦境を乗り越え、気合のセクシー所作を披露。雄たけびから怒涛の攻撃で見事に勝利すると、「脱ぐw」「ぶら下がりながら」「もう本物」「成長しすぎ」など驚嘆の声が上がった。

注目を集めたのは、女子インターコンチネンタル王座戦。王者マキシン・デュプリ対アイビー・ナイルの一戦だ。元チアリーダーで“可愛いだけが取り柄”と揶揄されてきたマキシンだが、この日はファンの声援を背に、実力者アイビーを相手に熱戦を繰り広げた。

試合中盤、アイビーのパワーに圧倒されたマキシンは、コーナーポストで逆さ吊り状態に追い込まれる。その無防備な体勢でアイビーの執拗なドラゴンスリーパーが炸裂する凄惨な場面となったが、マキシンは執念でこれを脱出。直後、ぶら下がった状態のマキシンは自信の象徴、成長の証となったコスチュームの“ダブルショルダー”を雄たけびとともに自ら脱ぎ捨て、己を鼓舞するセクシー所作を発動した。筋肉を誇示し、気合の咆哮を上げる姿に、視聴者からは「脱ぐw」「ぶら下がりながら」など驚きとツッコミが飛ぶ一方で、その気迫に会場のボルテージは最高潮に達した。

その後、マキシンは元師匠チャド・ゲイブルの必殺“アンクルロック”を炸裂。柔軟性を活かした驚異的な粘りで、最後はアイビーから執念のタップを奪い、堂々の王座防衛を果たした。

劇的な勝利にネット上では「成長しすぎ」「もう本物」「のびしろ感じる」とその覚醒ぶりを称えるエールが相次いだ。（ABEMA／WWE『RAW』）

