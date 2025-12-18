映画版『ストリートファイター』の新情報が解禁。世界最大のプロレス団体が誇るスーパースターが演じた“実写版ガイル”の、再現度が高すぎるビジュアルに大きな反響が寄せられている。

【画像】クオリティが高すぎる“実写版ガイル”のビジュアル

1987年の初代発売以降、対戦格闘ゲームの代名詞として世界的な人気を築いてきた『ストリートファイター』シリーズ。累計販売本数は5700万本を超え、ゲームのみならず映画やアニメなど、様々なメディアで展開されてきた。

『パラマウント』は現地時間11日に開催された「ザ・ゲーム・アワード」にて、映画版『ストリートファイター』の最新映像とキャスト情報を発表。マイク・バイソン役にカーティス“50セント”ジャクソン、ブランカ役にジェイソン・モモア、エドモンド本田役には新日本プロレス所属の後藤洋央紀が起用されるなど、異色かつ豪華な顔ぶれとなっている。

世界最大のプロレス団体「WWE」からは複数のトップスターが参戦。その一人としてガイル役に抜擢されたのが、現WWE統一王者として団体の看板を背負うコーディ・ローデスだ。金髪に屈強な体格というガイルの象徴的な特徴と、ローデスのビジュアルが重なったことで、キャスト発表時から大きな話題を集めていた。

さらに今回、ローマン・レインズ演じる豪鬼のビジュアルが公開されたことで、コーディ演じるガイルにも再び注目が集中。日本時間12日に映画公式Xに投稿された最新ビジュアルでも「改めて見ると完成度高い」「ガイル役はコーディ以外考えられない」「実写版の中で一番安心感ある」「髪型含めてそのまんま」といった声が相次いでいる。

リング上ではアメリカンヒーローとして支持を集めてきたコーディ・ローデス。そのイメージが、祖国を背負う軍人キャラクター・ガイルと自然に重なった点も、高評価の要因と言えそうだ。

WWEスーパースターの起用によって、プロレスファンからの関心も高まっている映画版『ストリートファイター』は、来年10月16日に全米公開予定。今後、各キャラクターの追加ビジュアルや本編映像の解禁にも期待が高まる。

Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved