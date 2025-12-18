レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が18日、都内で19日発売の「決断―カンボジア72時間―」（吉田正尚、長谷川晶一著＝主婦の友社）の出版記念トークショーを行った。

24年10月に受けた右肩手術の影響で出遅れて今季は55試合で打率・266、4本塁打。。それでも9月は打率・333、13打点と調子を上げ、その後のワイルドカードシリーズではヤンキースに敗れたが打率・571、2打点で、地元ファンからも絶賛される結果を出した。

オリックス時代の後輩の山本がMVPに輝いたワールドシリーズを振り返り「凄かったですね。向こうでも連絡をとって、食事に行くこともありますけど、同じ日本人として、元チームメイトとして誇らしい。お疲れさまという気持ちです」と祝福。5年契約の4年目を迎える来季に向けては「30球団ある中で（チャンピオン）リングを目指す理由を感じた。自分もあの舞台を目指したいと感じた」と力を込めた。

本書「決断―カンボジア72時間―」はプロ3年目からチャリティ活動で支援してきたカンボジアに「これまで支援してきた施設を自分の目で確かめたかった」と23年シーズン終了に渡航した3日間をノンフィクションライター長谷川晶一氏が克明に描写。妻・ゆり香さんや幼い子供も同行した吉田は「日本では想像できない環境があった。手足のない子供たちがいたりなど、考えられない光景があった」と回顧。長谷川氏は恩師や学生時代の仲間、オリックス時代の仲間など徹底した周辺取材をもとに本当の「吉田正尚」像を初めて描き出し、アスリートの決断と人間力に迫る一冊となっている。