À¾Åç½¨½Ó¡Ê54¡Ë¼ç±é¤ÎÊÆAmazon¤Î±Ç²è¡¢¥É¥é¥ÞÀ½ºîÉôÌçAmazon MGM¥¹¥¿¥¸¥ªÀ©ºî¤Î¿·¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡×¡Ê×¢ÌÚÎ´°ì´ÆÆÄ¡¢¥×¥é¥¤¥à¥Ó¥Ç¥ª¤Ç19Æü¤«¤éÁ´5ÏÃ°ìµó¡¢À¤³¦ÇÛ¿®¡Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬18Æü¡¢Åìµþ¡¦TOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
À¾Åç±é¤¸¤ëºç»ËÏ¯¶µ¼ø¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÎÀ¤³¦Åª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È°ìÇ·À¥Î±Èþ¤ò±é¤¸¤¿µÜÂô¤ê¤¨¡Ê52¡Ë¤ÈÌ¼¤Î°ÉÆà¤ò±é¤¸¤¿°ËÅìÁó¡Ê20¡Ë¤Ï¡¢16Ç¯¤Î±Ç²è¡ÖÅò¤òÊ¨¤«¤¹¤Û¤É¤ÎÇ®¤¤°¦¡×¡ÊÃæÌîÎÌÂÀ´ÆÆÄ¡Ë°ÊÍè¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤ÇÆ±ºî¤ËÂ³¤¿Æ»Ò¤ò±é¤¸¤¿¡£°ËÅì¤Ï¡ÖµÜÂô¤ê¤¨¤µ¤ó¤Î¤ªÌ¾Á°¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡£9ºÐ¤ÇºÇ½é¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¡¢Âº·É¤·¡¢Âç¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤Ç¤¤¿¡£»ä¤ÏÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Î»þ¡¢¾®³ØÀ¸¤ÇÉ¬¤ºµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢À®Ä¹¤·¤¿¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤«¤Ê¡¢¤È¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡ÖÅò¤òÊ¨¤«¤¹¤Û¤É¤ÎÇ®¤¤°¦¡×¤Ç¡¢µÜÂô¤ÏÁ¬Åò¤ò±Ä¤à¹¬ÌîÁÐÍÕ¤ò±é¤¸¤¿¡£°ËÅì¤¬±é¤¸¤¿ÊÒÀ¥°¾»Ò¤Ï¡¢¼ºí©¤·¤¿ÁÐÍÕ¤ÎÉ×°ì¹À¡Ê¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡Ë¤¬°¦¿Í¤«¤é²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿Ï¢¤ì»Ò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁÐÍÕ¤¬°ú¤¼è¤Ã¤Æ°é¤Æ¤ëÌò¤É¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£
µÜÂô¤Ï¡Ö¤Þ¤º¡¢ÇØ¤¬¿¤Ó¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¾éÃÌ¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¯»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£°ËÅì¤È¡¢Æ±¤¸¤¯Ì¼¤Î°ÂÀ¡¤ò±é¤¸¤¿¿ùºé²Ö¡Ê28¡Ë¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÃÎ¤Ã¤¿»þ¤ÏÉ¬¤º¸«¤Æ¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Î¤³¤Á¤éÂ¦¤ÇÀ®Ä¹¤Ï´¶¤¸¤¿¡£Âç»ö¤ËºîÉÊ¤òÁª¤ó¤Ç¡¢¤ª¼Çµï¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡£»ä¤ÎÃæ¤Ç¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Î´¶¤¸¤Ï¤·¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¡¢°ËÅì¤È¿ùºé¤Î½Ð±éºî¤Ï¤¤¤Ä¤âµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¸«¤Æ¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¼Ì¥á¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¡¢²Ö¤Á¤ã¤ó¤ËÁ÷¤Ã¤¿¤ê¡×¤È¡¢»£±ÆÃæ¤Ë¿ùºé¤Ë¼Ì¿¿¤òÁ÷¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖºÇ½é¤Î¥·¡¼¥ó¤«¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ë´¶¤¸¤Ç¼Çµï¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¡¢°ËÅì¤È¤Î»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ÖºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»þ¤ò·Ð¤Æ²ñ¤¨¤ë¤Î¤ÏÇÐÍ¥Ì½Íø¡Ê¤ß¤ç¤¦¤ê¡Ë¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡×¤ÎÀ©ºî¤Ï¡¢8·î13Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿À©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¹ðÇò¡×¡ÖÊìÀ¡×¡Ö¥æ¡¼¥È¥Ô¥¢¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëºî²È¤ÎÌ«¤«¤Ê¤¨»á¡Ê52¡Ë¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ23Ç¯¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿Æ±Ì¾¾®Àâ¤¬¸¶ºî¡£¤Á¤ç¤¦¤Î¸¦µæ¼Ô¤Îºç»ËÏ¯¶µ¼ø¤¬¡¢Â©»Ò¤Î»ê¤ò´Þ¤à6¿Í¤Î¾¯Ç¯¤¿¤Á¤ò¡Ö¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡×¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¾×·â¤Î¹ðÇò¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£Æ±»á¼«¿È¤â¡ÖËÜÅö¤Ë¥¤¥ä¤ÊÊª¸ì¡×¡Ö°ìÈÖÌÌÇò¤¤ºîÉÊ¤¬½ñ¤±¤¿¡×¤È¼«Éé¤·¡¢È¯ÇäÅö½é¤«¤é¡ÈÌ«¤«¤Ê¤¨¤Î¿¿¹üÄº¡É¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿ºîÉÊ¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿¡£À¾Åç¤¬ºç»ËÏ¯¶µ¼ø¡¢¸½Âå·à¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤Î²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¡Ê20¡Ë¤¬»ê¤ò±é¤¸¤¿¡£2¿Í¤Ï½é¶¦±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤Ï¡¢¹ÓÌÚÈô±©¡Ê20¡ËM¡ªLK»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡Ê23¡Ë¹õºêßêÂå¡Ê23¡Ë¾¾ËÜÎçÀ¸¡Ê25¡Ë½©Ã«°êÊã¡Ê21¡Ë¤âÅÐÃÅ¡£À¾Åç¤Ï¡¢ÊÆ¥¢¥Þ¥¾¥óMGM¥¹¥¿¥¸¥ªÀ½ºî¤Ç¡¢ÊÆÇÐÍ¥¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥®¥ì¥ó¥Û¡¼¥ë¼ç±é¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è¡Ö¥í¡¼¥É¥Ï¥¦¥¹2¡×¤Î»£±Æ¤Ç±Ñ¥í¥ó¥É¥ó¤Ë¤ª¤ê¡¢¥ê¥â¡¼¥È¤Ç»²²Ã¤·¤¿¡£