持ち主が次々と亡くなる「覗くと1週間で死ぬ鏡」 呪物コレクターを襲った数々の不可解な出来事

アルコ＆ピースがMCを務めるテレ朝Podcastの番組『アルコ＆ピースの#文化人が1番やばい〜Produced by しくじり先生〜』。

12月16日（火）に配信された同番組には、呪物コレクターのはやせやすひろさんがゲストに登場。自身が所有する「覗くと死ぬ鏡」にまつわる、不可解な怪奇現象を語った。

これまでに100点以上の呪物を収集してきたはやせさんが、特に危険なアイテムとして紹介したのが「覗くと1週間で死ぬ鏡」。

ある旧家で見つかり譲り受けたその鏡を生放送番組で公開した際、スタジオでは普通の鏡に見えていたにもかかわらず、放送を見ていた“鏡の元の持ち主だった家族”から「鏡面が真っ黒に見える」と連絡がきたという。

さらに、自身が鏡を覗いてから1週間後、地下鉄で面識のない男性に「撮ってんじゃねえ。この野郎」と激怒される事件が発生。カメラなどまわしていないはやせさんだったが、カバンの中にはその鏡が入っていた。

「（写真を）撮るな」ではなく、「（鏡を持ち主から）取るな」という意味だったのでは…と、鏡の因縁とリンクする体験にスタジオは静まり返った。