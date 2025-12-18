柏崎刈羽原発6号機の再稼働について、東京電力が1月20日を軸に調整していることが、関係者への取材で分かりました。再稼働をめぐっては花角知事は来週の県議会で「信任」される見通しで、その後、国に対し再稼働の「地元同意」の手続きを行う見込みとなっています。



関係者によりますと、東京電力は、来週にも新潟県から最終的な地元同意が得られれば、1月20日を軸に柏崎刈羽原発の6号機を再稼働させる方向で検討しています。





柏崎刈羽原発をめぐっては11月、花角知事が再稼働を容認する意向を表明し、12月23日にも知事が国に正式に再稼働に同意することを報告する見通しです。また、国への報告を前にした22日の県議会閉会日には原発の安全対策に関する広報予算の採決が行われ、最大会派の自民党が賛成するため可決される見込みです。再稼働の是非を知事選挙や県民投票で決めたいとする野党会派からは知事への不信任決議案の提出が検討されましたが、可決が難しいことから見送られています。東京電力は早ければ24日にも原子力規制委員会に6号機の再稼働に向けた最終的な国の検査を申請します。すべての条件が整えば、1月20日にも再稼働する方向で調整していて今後、社内で最終的な検討を進めます。東京電力は17日、「再稼働工程やスケジュールを決定した事実は一切ありません」とコメントしています。