

フィギュアスケート・坂本花織（25）の所属先であるシスメックス株式会社は12月15日、公式Instagramを更新。坂本の“決意の手紙”を公開した。

シスメックスは12月15日から22日の間、表参道駅構内に坂本の写真と共に坂本の直筆の手紙を掲出している。「いつも応援してくださる皆様へ」と手紙には全日本選手権を前に坂本の心境が綴られている。

坂本は４歳から続けてきたスケート人生を支えてきたのは、リンクに響く拍手と声援だったことを明かした。さらに「温かく見守ってくれる存在があったからこそ、ひとりでは見ることのできない景色も見れました。たどりつけない場所に行くことができました」と感謝を込めた。

引退を控えた坂本は、節目のシーズンとなる今季を「これまで積み重ねてきた毎日を出すことが、私らしい集大成」と位置づける。さらに「完璧よりも、自分が納得できる演技を」と決意を込めた。最後は「それじゃ、いつも通りいってきます」とコメントし手紙を締め括った。



【画像】表参道駅に掲出された坂本花織の“決意の手紙”（画像はシスメックス株式会社Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「坂本花織という選手は今のフィギュアでは模範でしかない」「めちゃくちゃ字がきれい」「いつも通り滑れることを祈っています」「心にしみます」「坂本花織選手のメッセージはとても感動的です」「ガチ泣きするやん」「最後まで頑張って」「最後まで見届けるよ」「誠実な人柄をあらわす字が本当に素敵」「手紙を読み､ポスターを見ていると､思わず涙してしまいそうでした…」「胸が熱くなる」「これだけでもう泣きそう」などコメントが寄せられた。