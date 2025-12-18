Mrs. GREEN APPLEの「MGA MAGICAL 10 YEARS」コンセプトフォト撮影時のオフショットムービーが、バンドの公式Instagramにて公開された。

（関連：【写真】Mrs. GREEN APPLE、コンセプトフォト撮影の裏側公開 三者三様のポージングに「可愛すぎる」「猫耳違和感ない」）

Mrs. GREEN APPLEは、デビュー10周年を迎える2025年をアニバーサリーイヤーとして、10周年プロジェクト「MGA MAGICAL 10 YEARS」としてさまざまな企画を行ってきた。そのコンセプトフォトとして、昨年12月に公開されたのが大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key）を写した写真だった。

正装に花がアクセントに使われながら、藤澤のみ猫耳が生えているのが印象的なコンセプトフォトとなっている。ムービーでも後ろに仰け反りながら笑顔を振りまく藤澤の笑顔が眩しい。投稿には、「可愛すぎる」「猫耳違和感ない」などのコメントが寄せられている。

Mrs. GREEN APPLEは12月31日をもって“フェーズ2”を完結。1月1日より“フェーズ3"をスタートさせる。

（文＝リアルサウンド編集部）