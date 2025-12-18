22/7_the 3rd「命の続き」MV公開！22/7の楽曲をあらたな解釈で再構築する“the 3rdプロジェクト”第1弾

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

22/7に新加入した3期生8名による活動名22/7_the 3rdが、22/7の珠玉の名曲をあらたな解釈で再構築し、次世代へと受け継いでいく“the 3rdプロジェクト”を始動。その第1弾作品として「命の続き」のMVを公開した。

■3期生メンバー8名それぞれのソロPVも公開中

「命の続き」は、22/7の物語性を象徴する名曲のひとつとして、オーディション課題曲にも起用されてきた楽曲で。独自のポエトリーリーディングを織り交ぜた構成で、生きることへの揺らぎと、それでも前へ進もうとする静かな意志を描いた本作は、22/7の世界観を語るうえで欠かせない一曲となっている。

約4ヵ月にわたるオーディションを通じ、特別審査員の柏木由紀、竹達彩奈らから歌唱力、演技力ともに高い評価を受けた実力派メンバーで構成された3期生が、この楽曲を自らの解釈と表現でセルフカバー。原曲の持つメッセージを大切にしながらも、3期生ならではの感性で、あらたな息吹を吹き込んだ。

MVは、影に包まれた静かな時間と、差し込む光のコントラストを通して、3期生それぞれの声と言葉が交錯しながら物語が紡がれていく構成。葛藤や迷いを描きながらも、ラストサビで徐々に明るさを増していく演出には、微かな希望や前に進もうとする意志が表現されている。

22/7_the 3rdによる「命の続き」の音源は、12月14日からデジタル配信中。また、本MVの公開に先駆けて、3期生メンバー8名それぞれのソロプロモーションビデオも公開されている。

(c)22/7 PROJECT

■リリース情報

2025.12.14 ON SALE

22/7_the 3rd

DIGITAL SINGLE「命の続き」

