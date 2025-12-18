超高齢社会の救世主！1兆円超え市場「シニアフード」関連株に照準 ＜株探トップ特集＞
―「2025年問題」が需要を後押し、QOL向上と人手不足解消で成長産業へ―
今年も残すところ2週間を切ったが、2025年を振り返ると、約800万人に及ぶとされる「団塊の世代」が全て後期高齢者である75歳に達する、「2025年問題」が現実として訪れた年となった。高齢化社会が進展するなか、「高齢化社会」に関連する産業は成長が期待される分野であり、株式市場でも息の長いテーマとして知られている。
こうしたなか、「2025年問題」で巨大な潜在需要が「確信」へと変わる高齢者向け食品（シニアフード）への関心が高まっている。民間企業の調査によると市場は拡大を続けており、中期的な成長にも期待が持てる。関連銘柄に注目したい。
●フレイル予防で食事を通した健康維持への関心高まる
高齢者の健康寿命が延伸するなか、食事を通した健康維持への関心が一段と高まっている。加齢や疾患によって身体的・精神的なさまざまな機能が徐々に衰える「フレイル」を予防するため、また誤嚥（ごえん）のリスク低減など生活の質（QOL）を高める上で食事は非常に重要であるという認識が広がっている。
シニアフードといえば、以前は柔らかさや飲み込みやすさばかりが重視されていたが、最近では「おいしさ」へのこだわりが顕著だ。食欲の減退は低栄養につながるため、食べる楽しみを提供し、低栄養を予防するためには見た目やおいしさが欠かせない。農林水産省が普及を後押しする新しい介護食品の分類である「スマイルケア食」の浸透や、噛む力に合わせて分類された「ユニバーサルデザインフード（UDF）」の普及もあって、かつての「離乳食のような食事」から、見た目も味も良い「普通食」に近いシニアフードへと変わりつつあり、これもニーズの裾野を広げている。
●高齢者向け調理品市場は1兆円を超える規模へ
実際、シニアフード市場は順調に規模を拡大している。矢野経済研究所（東京都中野区）が24年10月に発表した「介護食、高齢者食、病者食の市場に関する調査を実施（2024年）」によると、23年度の介護食、高齢者食、病者食を合算した国内市場規模は、加工食品が前年度比2.7％増の1998億円、調理品（病院や施設の給食、弁当などの配食サービス）が同3.5％増の1兆5555億円と推計。28年度には加工食品が2215億円、調理品が1兆7232億円まで拡大すると予測している。
同社では、高齢化や単身化を背景に介護食、高齢者食の加工食品や調理品の市場は今後も拡大すると予測。国の政策やライフスタイルの変化から、高齢者の居場所が病院から施設へ、そして施設から在宅へとシフトしていることも、利便性の高いシニアフードの需要を押し上げる要因となっている。
●配食サービスは高齢者の日常生活支援の重要な要素
また、特に調理品市場の拡大は、前述の要因に加えて、調理負担の軽減や栄養摂取・管理への関心の高まりが追い風になっている。介護現場における深刻な人手不足により、介護施設などでは一から調理することが困難になっており、アウトソーシングするケースが増えている。
介護施設以外でも、「買い物弱者」に代表される買い物の困難さや、手間や時間といった施設とは異なる調理負担から調理品へのニーズは高い。経済産業省が25年5月に発表した「高齢者・介護関連サービス産業振興に関する戦略検討会」の取りまとめでは、地域福祉の課題解決と産業活性化を両立させる「産福共創」というコンセプトを提示。そのなかで配食サービスは、高齢者の日常生活を支援する重要な役割を担う一つとして位置づけられている。