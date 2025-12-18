俳優の木村拓哉と、歌手の工藤静香の長女でフルート奏者、モデルのCocomiが、12月17日にInstagramを更新し妹でモデルのKoki,との2ショットをアップした。

「Cocomiさんは《木村シスターズ。似てますかね？》のメッセージとともに4枚の写真をアップ。うち2枚はKoki,さんとの2ショットで、Cocomiさんは素顔とメガネをかけた2バージョンがアップされています。さらに、カーブミラーに写る2人の姿をとらえたショットもありました。姉妹の仲むつまじい様子がうかがえるものです」（スポーツ紙記者）

X上では、

《お父さん似とお母さん似！》

《一般的には似てますが、やはりお姉さんはママ似で、妹さんはとと似でしょうね》

《綺麗にお父さんとお母さん似だなあ》

といった指摘が相次いでいる。

こうした声が寄せられる理由を芸能プロ関係者が語る。

「ネットの指摘の通りお姉さんのCocomiさんの色白の姿は母親の工藤静香さんに似ているように見えますね。妹のKoki,さんは、鼻筋の通ったしっかりとした顔立ちでお父様の木村拓哉さんに似ているように見えます」

これまで“木村姉妹”はSNS上でたびたび2ショットを披露してきたが、今回はとりわけ注目を集めるものだった。

「Koki,さんは“キムタク”の定番アイテムであるデニム地のジャケットを着用しています。Cocomiさんはメガネ姿で落ち着いた雰囲気のメイクを見せています。どちらも、もともと顔立ちは似ているのでしょうが、今回はファッションアイテムも加えて、あえて父親っぽさ、母親っぽさのイメージに寄せているようにも感じられますね」（同前）

2025年は“木村姉妹”にとっては転機となる出来事が多い年でもあった。

「Koki,さんは2024年10月放送の『しゃべくり007』（日本テレビ系）に出演したのに続き、2月には『世界の果てまでイッテQ！』、3月には『ぐるぐるナインティナイン』と日テレ系のバラエティ番組に相次いで出演。『ぐるナイ』では父親のモノマネも披露するなど、これまでと違うイメージを打ち出しています。Cocomiさんは11月には男子バレーボール日本代表の小川智大選手との真剣交際が『週刊文春』に報じられています。仕事やプライベートで変化がありつつも、変わらない“仲良し姉妹”ぶりにファンは安堵したのではないでしょうか」（同前）

新たな2ショットや、仕事での共演にも期待がかかるところだ。