「しほママの防災術」今回のテーマは「年末に家族でチェック！火災を防ぐポイント」です。



県内では火災が相次いで発生しています。県の消防保安課は今の時期は

▽乾燥している

▽降水量が少ない

▽暖房器具をよく使う という火災につながりやすい条件がそろっているということで特に注意を呼びかけています。



（防災士・柳原志保さん）

火災から命を守るために。一般住宅にお邪魔し、火災を防ぐためのポイントを考えました。

今回火災を防ぐポイントを教えてくれるのは、有明広域消防本部・予防課の立野健太消防司令補です。





お邪魔したのは和水町の内原壽一さん(70)のお宅。奥さんとお子さん3人の5人暮らしです。■柳原志保さん「石油ストーブがありますね」

内原さんは猫を飼っていてストーブでやけどをしないように対策をしているそうです。内原さんが気を付けていることは他にもありました。



■内原壽一さん

「私の親戚で昔、洗濯物干していて、乾いて落ちて火事になって全焼してしまいました。それからはしないようにしている」



こちらは製品評価技術基盤機構NITEによる火事の再現です。石油ストーブの上に干した洗濯物が落下するとあっという間に火が出ました。洗濯物の乾燥や物の温めにはストーブを使わないようにしましょう。また寝るときはストーブを消すのが鉄則です。寝ているときに寝返りなどで布団がストーブに接触して発火することもあります。給油のときも注意点が。



■有明広域消防本部 予防課・立野健太消防司令補

「ストーブをつけたまま給油をしてしまいますと、燃料タンクから灯油が漏れて火災の危険性がありますのでそういった使い方はしないようにしてください」



続いて注目したのが、皆さんのおうちにもきっとある電源タップ。



■立野健太消防司令補

「電源タップには定格電力というのが決まっていてそれを超えて使用しないようにしてください」





定格電力とは製品が安全に使える上限の消費電力のことです。これはタップの表に小さく書いてありますが、裏にあることもあります。内原さんの家にあった電源タップの定格電力は1400ワット。近くにあったトースターは最大で1000ワット、コーヒーメーカーが650ワット。一緒に使うと1650ワットと定格電力をオーバーし、発煙やショートのおそれがあります。



寒い時期はストーブやこたつなど多くの電化製品を使いますが、電源タップにさらにタップをつけてつなぐ、いわゆる「たこ足配線」は非常に危険です。絶対にやめましょう。



最後にチェックしたのはブレーカー。



■立野健太消防司令補

「地震の際は電気に起因する火災が多く発生しております。それを防ぐのに有効的なものが感震ブレーカーになります」



地震が発生すると揺れによって周辺のものが倒れて電気機器に接触したり停電後、電気が復旧した際に損傷した電気配線に再通電したりすることなどが原因で火災が起きるおそれがあります。熊本地震の際も15件の火災が発生しました。





立野さんがおすすめする「感震ブレーカー」とは強い揺れを検知した際に自動的にブレーカーを落とし、電気を止める装置です。分電盤にとりつけるものなど工事が必要なものもありますが、地震がきたらおもりが落下してその重さでブレーカーを落とす簡易タイプもあるんです。



内原さんは今回の取材を通して備えの大切さを改めて実感したそうです。



■内原壽一さん

「掃除したりすると、やっぱあの地震あたりの災害がどっと来て全然わからない。前もってできることはあるんですよね。勉強になりました」



「火災は"確認"で予防できる災害」火災の多くは、不注意から始まります。年末の大掃除といっしょに家族みんなで火の元を確認！できる予防で、安心して年越しを迎えましょう。