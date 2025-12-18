Q：12月18日、“スマホ新法”が全面施行された。スマホ新法とは？

A：スマホ新法は詳しく言えば「スマートフォンで利用される特定ソフトウェア」に関する「競争」を促進するための法律。つまり、今はAppleとGoogleばかりが利用されているけれど、実質的にこの2社を規制の対象とすることで、新たな「アプリストア」や「アプリ」が立ち上がりやすくしようという狙い。

スマホユーザーからすれば、多様なサービスを選択できるようになるということです。

Q：具体的に何が変わるのか？

A：私たちが持っているスマホの仕様が一部変わります。たとえば、これまでスマホでアプリをダウンロードする「アプリストア」は、iPhoneは「App Store」、Androidは「Google Play」が原則でした。スマホ新法施行により、それ以外のアプリストアが使いやすくなります。

Q：特定のアプリストアに縛られなくなることによるメリット・デメリットは？

A：これまで有料アプリを提供する事業者は、アップルやグーグルに手数料を支払っていました。今回の法施行で、その金銭的負担が軽減される可能性があります。そうすると、アプリの値段を安くすることができるので、利用者は今までより安い価格でアプリを購入できるようになるかもしれません。よって、日本のゲーム開発企業などが、利用者の増加に期待を寄せています。

Q：いいことばかり？

A：注意することもあります。ある通信業界関係者は、ユーザーにはこれまで以上にITリテラシーが求められるようになると指摘しています。というのも、App StoreやGoogle Playに掲載されているアプリは、すべて審査を通っているもので、一定の安全性が担保されているとしているからです。

しかし、そうした審査を経ないアプリもユーザーに届きやすくなるため、危険なアプリをダウンロードしてしまわないよう、利用者一人ひとりが、これまで以上に意識を高めなくてはいけません。

Q：スマホ新法で、そのほか変わることは？

A：ブラウザや検索エンジンの「デフォルトのアプリ」が撤廃されました。

Q：ユーザーは何をしたらいい？

A：まず、ブラウザや検索エンジンの選択です。

スマホを購入すると、これまでは、最初から「初期設定」でブラウザ・検索エンジンが備わっていました。iPhone（アップル製）はSafariとGoogle検索、Android（グーグル製OS搭載）はGoogle ChromeとGoogle検索です。

この「初期設定」が撤廃されました。よって、たとえばMicrosoftの「Edge」やLINEヤフーの「Yahoo！ブラウザー」などをデフォルトにしたい場合、これまでは「アプリストアでアプリをダウンロードして設定する」という手間がかかったのですが、それが簡単に「デフォルトのブラウザ」に選択できるようになります。

Q：どのように選択するのですか？

A：スマホで新しいOSをアップデートすると、選択画面（チョイススクリーン）が表示されるようになるので、そこから好きなブラウザと検索エンジンを選択してください。

ユーザーがブラウザや検索機能を選択する場面が増えることを追い風に、国内IT企業の動きも活性化しています。楽天は「楽天ウェブ検索」の機能を、今月から拡充しました。LINEヤフーはテレビCMなどでYahoo！の検索機能をアピールしています。

ユーザーにとっては選択肢が増えるのは良いことですが、一方で留意すべき点もあります。

たとえばNTTドコモは、子どもを有害・不適切なサイトやアプリから守るためのフィルター（「あんしんフィルター for docomo」）を提供していますが、iPhone版の場合、デフォルトのブラウザとして「Safari」以外を設定してしまうと、このフィルターの利用が開始できないと注意を呼びかけています。