news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「無人販売店で白昼堂々と万引き 防犯カメラに“会計のフリ”が…」についてお伝えします。

新潟市にある無人販売店の防犯カメラの映像。

1人の男が店内に入ると…。ケースから商品を手に取り、次々とカバンに入れていきます。その後、男はセルフレジの前で“会計のフリ”でしょうか。手を動かしています。男はそのまま店から出て行き、およそ6000円分を万引き。

この店の被害は他にも…。

入店してきた1人の女。実はこれまで少なくとも9回、店を訪れて万引きを繰り返しているとみられています。女が万引きした総額は、およそ9000円にのぼるということです。

店のオーナーは…。

Gozzo de sweets 永井克幸オーナー

「残念な気持ちが非常に多かった。地域に同じような犯罪が少しでも減ること、そこが一番だと思っている」

店は被害届を提出。警察が捜査をしていたところ、17日夕方、防犯カメラに映っていた女を特定。警察の事情聴取に、万引きしたことを認めているということです。

また万引きした男についても、警察は特定しているということで、今後、2人を窃盗の疑いで書類送検する方針です。