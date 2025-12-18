µªÊ¿Íü²Ö¡¢¥Õ¥é¥¤¥È¤Î±Æ¶Á¤ÇÀ¼½Ð¤º¡¡¥«¥Ã¥×¥ëÁÈ¤àÀ¾»³¿¿¸ê¤¬ÎÙ¤ÇÂåÊÛ¡Ö´üÂÔ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡ÚÁ´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û
¥Õ¥£¥®¥å¥¢Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤¬19Æü³«Ëë
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤¬19Æü¤ËÅìµþ¡¦Âå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«Ëë¡£18Æü¤Ë¤ÏÆ±²ñ¾ì¤Ç¸ø¼°Îý½¬¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£µªÊ¿Íü²Ö¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¡¢À¾»³¿¿¸ê¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡ËÁÈ¤Ï³«²ñ¼°¸å¤Ë¼èºàÂÐ±þ¡£µªÊ¿¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤º¡¢À¾»³¤¬¡ÈÂåÊÛ¼Ô¡É¤È¤·¤ÆÎÙ¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÊÂ¤ó¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿2¿Í¡£µªÊ¿¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖºòÆüµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ä¹µ÷Î¥¥Õ¥é¥¤¥È¤È¤«¤ÇÈè¤ì¤¬½Ð¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¡¢º£Æü¤ÏÂç»ö¤ò¼è¤Ã¤ÆµÙ¤ó¤Ç¡×¤ÈÎÙ¤ÇÀ¾»³¤¬ÀâÌÀ¡£¡Öº£¤Ç¤¤ëºÇÂç¸Â¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤òËÜÈÖ¤ÇÈ¯´ø¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡µ¬Äê¤Ë¤è¤ê2026Ç¯¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ø¤ÎÆ»¤ÏÃÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢À¾»³¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï·Ð¸³¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ÎµªÊ¿¡¦À¾»³ÁÈ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç»ö¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌ¤Íè¤Ë´üÂÔ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê±éµ»¤ò¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤Èº£Âç²ñ¤Î½ÅÍ×¤µ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤ÇÁ´ÆüËÜÏ¢ÇÆ¤ä¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGP¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤òÀ©¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄµªÊ¿¤È¡¢¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¡¦À¾»³¤Î¥«¥Ã¥×¥ë·ëÀ®¤ÏÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£È¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µªÊ¿¤ÏÀ¾»³¤Ë¼ªÂÇ¤Á¡£¡Ö´üÂÔ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÀ¾»³¤¬ÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡11·î¤Î½éÀï¡¦À¾ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ï3°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö½Ð¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¤¤¤¤±éµ»¤â¤·¤¿¤¤¤·¡¢¤¤¤¤½ç°Ì¤â¼è¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤Þ¤ÀÁÈ¤ó¤Ç2¤«·îÈ¾¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ»Ï¤á¤¿¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿·Ð¸³¤Ë¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤È¤âÏÃ¤·¤¿¡£
