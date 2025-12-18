Image: KEIBEADS

夜間の帰宅や早朝のジョギング、子どもの塾帰り。暗い時間帯の外出には交通事故のリスクがつきまとう。

どうやれば自動車やバイクから視認性が高まるのか。それを突き詰めたのが、夜間のプロでもある警備会社が生み出した「FUTURE反射ナップサック」。独自カラー×再帰反射の組み合わせにより、強力な反射光を実現されました。

おトクなセールも開催されていたので、自身や家族の安全対策に向けて詳しく見ていきましょう。

特許技術で遠くへもしっかり反射

「FUTURE反射ナップサック」が交通安全につながるヒミツが、LIGHTFORCEという特許取得済みの再帰性反射生地。光が当たると強力に反射して存在感が爆アゲします。

一般的な反射材は光が分散しますが、本製品はヘッドライトなどの光源方向に向かって光が戻るためドライバーやライダーからの視認性が大きく向上するという仕組み。

電球のように全方位に光るわけではなく、あくまで光源方向のみのため悪目立ちの心配は不要ですよ。

目を惹くオーロラとシンプルシルバー

反射光は2色ありオーロラは違う次元への入口のような派手さがありますね。シルバーは白色に反射。

未反射時はオーロラが濃いめのグレー、シルバーがライトグレーとシンプル。

94gで超軽量設計

重量はわずか94gで1.5Lのペットボトルが3本ほど入る容量。子供の習い事や旅行、ジム通いのサブバッグにちょうど良さそうです。

夜道は目立ってナンボ

写真で見ると違和感がスゴいですが、上記のような見た目は自動車やバイクといった光源方向から見た場合のもの。

未反射時はシンプルなナップサックなので、お子さんの習い事用などにも使いやすそうですよ。気になった人はおトクなセール中にチェックしてみてください。

