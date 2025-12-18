質問内容に合わせてさまざまな商品画像を表示するChatGPT Photo: かみやまたくみ

2025年12月18日、OpenAIが開発者がChatGPT向けアプリを公開できる機能「app directory」を発表しました。本日より開発者は、作ったアプリをOpenAIの審査に回せ、通ればChatGPT内で公開できるようになりました。何を言っているのかピンときにくいと思いますが、ざっくり言うと「ChatGPTのOS化・ビジネスプラットフォーム化が進んでいる」という話です。

ChatGPT上で公開したアプリを使ったマネタイズ方法も併せて発表されました。そして、当座はChatGPT上でできるビジネスには制限があることも。

「ChatGPTアプリ」がぼちぼち正式に使えるようになりそう

今回の発表は、2025年10月に発表された「ChatGPTアプリ」という仕組みに関連しています。

先日有名な画像編集ソフト「Photoshop」がChatGPTアプリ化して話題になりましたが、まだ正式にリリースされてはおらず、一部のメーカーのアプリのみが対応しているという状況です。

今回の発表はまず「ぼちぼちみんなが作ったアプリを公開できるようにするよ」（もっといろんなアプリが使えるようになるよ）という内容です。iPhoneにはApp Storeというアプリストアがありますが、それのChatGPT版がくるって感じ。

それだけあればいい「基本ツール」に進化しそう

さまざまなアプリが使えるようになることでChatGPTの対応力は上がり、より「誰もが持っている価値があるもの」になるのがポイント。それだけあればいい「基本ツール」に進化しようとしています。

ChatGPTを動かすのにスペックはほとんど必要なく、最新機能もどんどん導入されます。そこにアプリによる対応力が加われば、iOS/Androidなどと並ぶ新勢力になってもおかしくないと思います。最新デバイスに買い替えなくてもいつでも同じように便利、という作りは大きな可能性を秘めています。

ChatGPTから「リアル商品」を売り買いできるように

今後の鍵となるChatGPTアプリですが、お金を稼げなければ「がんばって作ろう」とはなりにくい。アプリ開発はタダではありません。時間も費用もかかります。

今回の発表ではまさにこの点、「どう稼ぐか」についても触れられているのが重要です。

まず、当座可能なマネタイズ方法として「物理的な商品の取引を完了させるために、外部サイトへリンクできる」が示されました。ChatGPTアプリからユーザーを自分のサイトに遷移させて、そこで商品を買ってもらうのはアリだよ、ということ。自前の商品（モノ、実サービス）があるのであれば、ChatGPTを強力な集客装置として利用できる可能性がでてきたわけです。

ユーザー視点でも ChatGPTがベストな製品・サービスをさくっと絞り込んでくれて、ぱっと買えるのは相応のメリットがあるでしょう。今日のお昼に今シーズン着る服、デートで行く雰囲気のいいカフェや旅先で泊まるホテル等々、どれにするか悩むものはたくさんありますから。

「デジタル商品」はまだダメ

その一方で、デジタル商品をChatGPTアプリを用いて販売することはできないとなっています。これはちょっと意外、電子書籍とか売れそうな気がするけど…。

OpenAIは、デジタルなプロダクト・サービスでのマネタイズについては今後考えていくとしています。

プラットフォーム化初期段階なのでまずはリアルなプロダクトから対応するのでしょうが、「出せるものがデジタルだと勝負もさせてもらえない」のはなかなかショッキングです。

「AIで作ったChatGPTアプリで生きていく」は難しいのかも

AIメーカーはAIモデルの「コーディング性能」（プログラムを書く能力）をとても重視しています。新モデルが出た際には必ずと言っていいほど伸びたとアピールされますよね。

開発技術はAIアプリビジネスの参加権、そして高性能なAIをうまく活用できれば効率的かつ的確に作れる可能性がある。ビジネス上重要な性能だから、注力・注視される。AIとコーディングの話は、技術的な話題であると同時にビジネスの話題でもあります。

OpenAIが求める開発水準

AIで作ったもので生きていく。実現するならなかなか夢がありますが、ChatGPTの今回の発表からはそれがかなり厳しそうな印象も受けます。たぶん「とりあえず作れれば」というレベルだと通用しない。「OpenAIの基準に沿った、きちんとしたもの」が作れないといけません。

OpenAIは「優れたアプリの条件」として「機能が絞り込まれている」「ユーザーの真の目的を果たせる」を掲げており、「ChatGPTとの会話の自然な延長として、ユーザーのアイデアを具体的な行動に変える手助けになるように作ってほしい」としています。ChatGPTはまったく新しいAIプラットフォームですから、品質基準も独特で、今までにないものでしょう。

安全面の基準も厳格なのではないかと思われます。プライバシーポリシーを定め、ユーザー情報の取得は最小限にとどめる必要があるとしています（ChatGPTは既存のどのWebツール・アプリよりもパーソナルな情報を取得するでしょうから、ユーザー視点だとそうじゃないとやってられませんが）。

今回の発表では、ビジネスプラットフォームとしてのChatGPTが本格的に始動しようとしていること、そして「AIで具体的にどう稼ぐか」が相応に具体的な形で示されていました。

「これから何をするのですか？」

そう問われているような──“未来的なAI”だったChatGPTが着実に“現実的な何か”に変容していっているような感じがしたかもしれません。

