阪神がハワイでのV旅行を開催

今季は藤川球児監督の下、2位に13ゲーム差をつける独走で2年ぶりの優勝を飾った阪神。16日（日本時間17日）からハワイの優勝旅行を楽しんでいるが、少し意外な人物の姿が話題を集めている。

その人物とは、今季は来日1年目ながら6勝3敗、防御率1.39、113奪三振と活躍したジョン・デュプランティエ投手。オフに自由契約となり、国内の他球団も含めて争奪戦が繰り広げられている。

今季はともに戦った仲間が、来季は敵同士に分かれて戦う可能性もある。だが、優勝旅行ではアロハシャツを着てリーグ優勝の喜びを仲間とともに再び味わったようだった。

SNSでは「やっぱ来てるのかよwww」「本当にいる！」「なんでやねん」「こういうのは楽しんだもん勝ち。来季はライバルだけど負けへんで！」「それで良いと思います。一緒に勝ち取った今季のリーグ優勝」「優勝に貢献したし、楽しんでください！ やっぱり、タイガースでやりたいと言いそう笑」「律儀やなデュープ」「一周回って阪神と契約とかありそう」など、さまざまなコメントが寄せられていた。（Full-Count編集部）