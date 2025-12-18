「新しい服欲しいけど何買えば、、」→【ユニクロのパンツ】が大正解かも！

冬のワードローブを更新したいけど、何買えばいい？ そんなときに頼りになりそうなのが、結局いつも使えてシルエットもきれいな【ユニクロ】のパンツです。寒い時期の救世主となりそうなあったか素材のボアスウェットパンツや、着回し力の高そうなストレートジーンズが特に優秀。デイリーに使えるこのパンツをおさえておけば、冬コーデづくりがグッと楽になる予感。

ボアなのにすっきり！ 毎日でも穿きたい高機能パンツ

【ユニクロ】「ヒートテックボアスウェットパンツ」\3,990（税込）

裏側がふわふわのボアの素材を使用したスウェットパンツ。ヒートテック機能つきで保温性がバッチリ期待できるのに、一枚仕立てで着膨れて見えにくいのも嬉しいポイント。裾は暖かさを逃しにくいリブ付きのジョガーデザインで、靴下やシューズとのコーディネートも楽しめます。冬のワンマイルや休日コーデはもちろん、シャツやセーターとのきれいめスタイルにもなじみそうで万能パンツと言えそうです。

白のワントーンでつくる抜け感リラックスコーデ

ゆるっとした白のオーバーサイズシャツは、上のボタンを外してほどよい抜け感を演出。中には白のロンTを重ねて、奥行きのあるワントーンに。ボトムスはオフホワイトのボアスウェットパンツでクリーンさと暖かさを両立。足元は白ソックス × 黒のフラットシューズで締めて、全体をバランスをキリッと調整。仕上げにメッシュ編みのレザー調トートを添えて、軽やかさの中にも大人っぽさをひとさじ。

定番だけど今っぽいを叶えるストレートジーンズ

【ユニクロ】「ストレートジーンズ」\4,990（税込）※一部色サイズ \2,990（税込・セール価格）

コットン100%の本格派、クラシカルなストレートシルエットが魅力のジーンズ。太すぎないすとんとした今っぽいシルエットで、さまざまなトップスと合わせすいのもポイント。後ろポケットのさりげないロゴも、特別感を演出してくれそう。新色として登場したグリーンカラーは早くもプライスダウン。定番だけどモダンな印象もあり、一本持っておけばシーズンレスに活躍してくれそうです。

ニュアンストーンでつくる、ふんわり大人カジュアル

セール価格になったグリーンカラーは、ブラウン見えするこっくりとした色味がポイント。オフホワイトのトップスに、同色のテーラードジャケットを合わせた上品ワントーン。そこにグリーンのジーンズを合わせて、柔らかさの中にもほどよい深みをプラス。小物もスエード調バッグやローファーをブラウンで統一し、全体をふんわり落ち着いた配色に。クリーンさと季節感のバランスがちょうどいい、大人のシンプルコーデです。

