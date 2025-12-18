キュルンとしたおめめが可愛すぎーーーッッ！！！【ファミマ】の「キャラバスボム」がアツい

心躍るバスタイムが満喫できそうな「キャラバスボム」が【ファミリーマート】で買えるって知ってる？ 寒い日にじっくりと湯船に浸かりたい時にぴったり。おまけのマスコットもゲットできるお得感も魅力です。今回はカービィシリーズのキャラがラインナップする、イチオシのバスボムをご紹介します。

ホイップの上に乗った「びっくらたまご バブルフィーバー カービィのグルメフェス」

ホイップの上にカービィが乗った、デコレーションしたようなスイーツ風の可愛いこちら。@ftn_picsレポーターHaruさんによると「ほんのり甘いミルクの香りが広がり、心も体も癒されました」とのことで、自分へのご褒美にも良さそう。カービィの他には、メタナイトやワドルディなど全6種類のマスコットがラインナップ。集めてお部屋に飾れば、自分だけの癒し空間が作れそうです。

カービィをゲットできる「星のカービィ PUPUPUコレクションバスボール」

カービィのみ全5種類がラインナップするこちらも必見。すいこみやワープスターなど、色々な姿のカービィが楽しめる可愛いマスコットです。まんぷくなカービィを引き当てたレポーターHaruさんは「キュルンとしたおめめが可愛すぎ」とコメント。湯船にプカプカと浮かんでいる姿を眺めているだけで癒されるかも。ちょっとしたギフトにもおすすめです。

