アイドルグループ「CIDER GEM」（サイダージェム）のメンバーでグラビアアイドルとしても活動する野村るな（18）が、12月15日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。今年11月に「ヤングマガジン」でグラビアデビューしたばかり。掲載のタイミングが前後したが、実はこの「週プレ」が初のグラビア撮影だった。



【写真】美しすぎるカーブ＆細ウエスト！異次元の美スタイル

自身のSNSにも画像を掲載した野村は「初の水着撮影とっても楽しかったです!」とコメント。デジタル写真集「まんてん!」もアピールした上で「るなの自信作になってるので是非見て欲しいです！」とつづった。



今年の春に高校を卒業したばかりとあって「卒業してすぐの撮影、そして初めての水着撮影でした！自信作なので是非見てみて欲しいです!」「18歳なりたての初々しいルナのグラビアがたくさん見れます!」とピチピチぶりを強調。B89(G)W59H92という見事なボディでもあり「18歳Gカップ、ヒップ92のグラビア是非見て頂きたいです」とコメントしている。



同号は≒JOYの逢田珠里依が表紙＆巻頭を担当。里仲菜月、長澤茉里奈、高崎かなみ、白川愛梨、東京オートサロン2026イメージガール「A-class」（森脇梨々香、百田汐里、橘香恋、苗加結菜）、クララプロダクション（ぽたみう、フルートありさ、ちなぷぷ、ゆでたまご、なな茶）も登場している。



（よろず～ニュース編集部）